Mladići od 18 i 19 godina poginuli zbog TikTok izazova? "Ugasio je svjetla i dao gas"

Dvojica mladića, starosti 18 i 19 godina, poginula su u teškoj saobraćajnoj nesreći u rumunskom okrugu Prahova. Tragedija se dogodila nakon što je vozač, navodno zbog izazova sa TikToka, ugasio svjetla automobila tokom noćne vožnje.

Treći mladić, koji je bio na zadnjem sjedištu, preživio je sa lakšim povredama, pišu rumunski mediji.

Automobil sa trojicom mladića kretao se putem DJ 140 u opštini Pučenij Mari. U jednoj krivini, 18-godišnji vozač, koji je nedavno položio vozački ispit, izgubio je kontrolu nad vozilom. Automobil je sletio s puta i snažno udario u drvo. Njegov 19-godišnji suvozač Mihaj poginuo je na mjestu nesreće. Vozač Andrej prevezen je u bolnicu, ali je tamo preminuo nekoliko sati kasnije.

Ispovijest preživjelog

Jedini preživjeli putnik ispričao je policiji šta se događalo u sekundama prije sudara.

„Krenuli smo u park. Vozili smo se i moj prijatelj, onaj koji je prvi poginuo, našalio se da me uplaši pa je rekao da ugasimo svjetla... Ugasio ih je na otprilike dvije sekunde, onda ih je upalio, ubrzao, a bili smo jako blizu krivine. I baš tada, u samoj krivini, dodao je gas“, ispričao je mladić. Smatra da je kobna bila posljednja reakcija vozača. „Da nije trznuo volan, uletjeli bismo u kukuruzište i to bi bilo bolje. Skrenuo je ulijevo i udarili smo direktno u drvo“, rekao je.

„Otišao je po sok i nije se vratio“

Nakon sudara, preživjeli je izašao na put i pokušao da zaustavi automobile u prolazu. Njegova majka kaže da su prva dva vozila samo prošla. Tek se treći automobil zaustavio, a vozač je pozvao hitnu pomoć. Za Mihaja i Andreja bilo je prekasno.

„Moj sin je sjedio iza vozača. Nije bio vezan, mislim da ga je sam Bog čuvao. Bog je intervenisao“, rekla je majka preživjelog mladića.

Majka 19-godišnjeg suvozača skrhana je gubitkom. „Otišao je da popije sok i nikada se nije vratio. Bio je duša od djeteta. Valjda ga je zato Bog uzeo, da bude anđeo. Bio je odličan učenik, jako obrazovan i pristojan“, rekla je.

Trke i strah mještana

Očevici potvrđuju da je brzina bila uzrok nesreće. „Rekli su da je vozio 120 kilometara na sat“, izjavio je jedan maloljetni svjedok. Drugi dodaje da je prebrza vožnja na toj dionici česta pojava. „Voze prilično brzo, jednom je prošao pored mene... A ovuda jure i motociklisti... I po 150 na sat“, kaže.

Stanovnici okolnih mjesta kažu da strahuju od vozača koji put koriste za trke. „Da je sinoć neko ovuda prolazio biciklom, poginuo bi na mjestu. I mi bismo poginuli jer stalno ovuda šetamo“, rekao je jedan mještanin.

Policija je pokrenula krivični postupak zbog ubistva iz nehata kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće. Podaci za prošlu godinu pokazuju da je na rumunskim putevima život izgubilo gotovo 1.300 ljudi, dok je više od 3.000 osoba teško povrijeđeno, piše Indeks.