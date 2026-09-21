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CIK BiH objavila video uputstva: Evo kako glasati na izborima

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21.09.2026 10:35

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ЦИК БиХ објавила видео упутства: Ево како гласати на изборима
Foto: ATV

Centralna izborna komisija BiH objavila je video priloge namjenjene za informisanje birača "Kako pravilno označiti glasačke listiće?" i to posebno za birače iz Republike Srpske, FbiH za birače iz Brčko Distrikta BiH sa entitetskim državljanstvom FBiH i za birače Brčko Distrikta.

Kako pravilno označiti glasački listić - Republika Srpska – Opšti izbori 2026

Kako pravilno označiti glasački listić – Federacija Bosne i Hercegovine - Opšti izbori 2026

Kako pravilno označiti glasački listić - Brčko distriktu BiH – Opšti izbori 2026 – entitetsko državljanstvo FBiH

Kako pravilno označiti glasački listić - Brčko distriktu BiH – Opšti izbori 2026 – entitetsko državljanstvo Republike Srpske

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Izbori 2026

glasanje

CIK BiH

novi glasački listići

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