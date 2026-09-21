CIK BiH objavila video uputstva: Evo kako glasati na izborima

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Centralna izborna komisija BiH objavila je video priloge namjenjene za informisanje birača "Kako pravilno označiti glasačke listiće?" i to posebno za birače iz Republike Srpske, FbiH za birače iz Brčko Distrikta BiH sa entitetskim državljanstvom FBiH i za birače Brčko Distrikta.
Kako pravilno označiti glasački listić - Republika Srpska – Opšti izbori 2026
Kako pravilno označiti glasački listić – Federacija Bosne i Hercegovine - Opšti izbori 2026
Kako pravilno označiti glasački listić - Brčko distriktu BiH – Opšti izbori 2026 – entitetsko državljanstvo FBiH
Kako pravilno označiti glasački listić - Brčko distriktu BiH – Opšti izbori 2026 – entitetsko državljanstvo Republike Srpske
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
14 h1
BiH
15 h16
BiH
16 h1
BiH
16 h0
Najnovije
Najčitanije
11
30
11
29
11
24
11
23
11
22
Trenutno na programu