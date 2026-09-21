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Buljubašiću 10 godina za ubistvo beskućnika

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21.09.2026 11:23

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Судија држи чекић у судници

Erdžan Buljubašić pravosnažno je osuđen na 10 godina i dva mjeseca zatvora zbog ubistva beskućnika Sabalahajrudina Suljagića i posjedovanja droge.

Presudu je izrekao Vrhovni sud Federacije BiH koji je nakon žalbenog postupka potvrdio prvostepenu presudu koju je izrekao Kantonalni sud u Tuzli.

”Optuženi je oglašen krivim da je 22. februara 2025. godine, u ranim jutarnjim satima, u tuzlanskom naselju Stupine, kada je u njegov stan došao S.S., istom nožem zadao udarac u lijevu natkoljenicu, usljed čega je S.S. naglo počeo da krvari”, saopštio je Kantonalni sud u Tuzli.

Dodaju da je optuženi potom umotao žrtvu u deku i ostavio u stubištu zgrade, nakon čega je pokušao da očisti i sakrije tragove krvi.

”U međuvremenu S.S. je preminuo na podu stubišta zgrade, usljed vanjskog iskrvavljenja, nastalog kao posljedica oštećenja butne arterije”, navodi se u saopštenju.

Buljubaši je oglašen krivim i što je u svom stanu neovlašteno posjedovao određenu količinu droge.

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Tagovi :

presuda

Ubistvo

Vrhovni sud FBiH

Kantonalni sud Tuzla

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