Buljubašiću 10 godina za ubistvo beskućnika

Erdžan Buljubašić pravosnažno je osuđen na 10 godina i dva mjeseca zatvora zbog ubistva beskućnika Sabalahajrudina Suljagića i posjedovanja droge.

Presudu je izrekao Vrhovni sud Federacije BiH koji je nakon žalbenog postupka potvrdio prvostepenu presudu koju je izrekao Kantonalni sud u Tuzli.

”Optuženi je oglašen krivim da je 22. februara 2025. godine, u ranim jutarnjim satima, u tuzlanskom naselju Stupine, kada je u njegov stan došao S.S., istom nožem zadao udarac u lijevu natkoljenicu, usljed čega je S.S. naglo počeo da krvari”, saopštio je Kantonalni sud u Tuzli.

Dodaju da je optuženi potom umotao žrtvu u deku i ostavio u stubištu zgrade, nakon čega je pokušao da očisti i sakrije tragove krvi.

”U međuvremenu S.S. je preminuo na podu stubišta zgrade, usljed vanjskog iskrvavljenja, nastalog kao posljedica oštećenja butne arterije”, navodi se u saopštenju.

Buljubaši je oglašen krivim i što je u svom stanu neovlašteno posjedovao određenu količinu droge.