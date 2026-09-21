Prve snježne pahulje već sutra stižu

Srbiju očekuje nagla promjena vremena uz hladna jutra, dnevne temperature do 25 stepeni i pljuskove. Meteorolog Ivan Ristić najavljuje oktobarske temperature, padavine, a na Kopaoniku i prve pahulje.

U Srbiji se narednih dana nakon svježeg jutra, u većini mjesta dnevna temperatura očekuje u intervalu od 18 do 25 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a do petka (25.09.) i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na pad temperature i dolazak hladnijeg perioda u našu zemlju upozorio je Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, i za sutra najavljuje "osjetno hladnije vrijeme sa oktobarskim temperaturama".

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"Poslije prohladnog jutra maksimalna temperatura u nižim predjelima će biti između 16 i 20 stepeni. U toku dana sa povećanjem oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi kiše, a na Kopaoniku i vrhu Golije najvjerovatnije i prve snežne pahulje, granica snježnih padavina je oko 1.800 metara", napisao je Ristić na svom Fejsbuk profilu.

Naglasio je da istočnu Evropu ove nedjelje očekuje nagla promjena vremena uz snažan prodor hladnog vazduha sa sjevera.

Stiže i prvi mraz

"Temperature će u pojedinim oblastima biti čak 10 do 15 stepeni niže u odnosu na nedavne sezonske prosjeke, a nakon ovog zahlađenja mogao bi da usljedi i prvi mraz ove sezone. Glavni pokretač ovog naglog pada temperature jeste snažan greben visokog pritiska u višim slojevima atmosfere, koji se formira iznad sjevernog Atlantika i Skandinavije. Ovakva postavka atmosfere otvara svojevrsni "koridor" za prodor hladnog vazduha sa sjevera, omogućavajući da se masa vazduha polarnog porijekla spusti duboko prema istočnoj Evropi", navodi Ristić i dodaje:

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"Kako se hladni front bude pomjerao ka jugu, temperature će iz dana u dan naglo opadati. U pogođenim oblastima dnevne maksimalne temperature mogle bi da budu 10 do 15 stepeni ispod vrijednosti koje su uobičajene za ovaj dio godine. Najveća promjena očekuje se upravo nakon prolaska hladnog fronta, kada će hladniji vazduh zahvatiti sve veće područje."

"Uz vedrije noći i dodatno hlađenje pri tlu, u pojedinim krajevima otvoriće se mogućnost za pojavu prvog sezonskog mraza. Drugim riječima, nakon perioda relativno blagih temperatura, atmosfera se sprema da pokaže potpuno drugačije lice, zahlađenje bi moglo da bude naglo, izraženo i praćeno prvim pravim mrazom."