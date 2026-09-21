Zahlađenje na vratima: Hladni front donosi jesenje temperature, a onda novi preokret

Tokom dana u region stiže hladni front koji će označiti početak jesenjeg perioda. Do vikenda nas očekuje relativno svježe i vjetrovito vrijeme, uz povremenu slabu kišu ili pljuskove.

Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, hladni front u ponedjeljak ujutro stiže na sjever regiona, donoseći jak sjeverozapadni vjetar, mjestimičnu slabu i prolaznu kišu i zahlađenje.

Do kraja dana front bi trebalo da pređe preko cijelog regiona. Na sjeveru se očekuje razvedravanje, dok bi na jugu ponegdje mogli biti zabilježeni pljuskovi. Duvaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, a maksimalna temperatura kretaće se od 17 do 24 stepena Celzijusa.

U utorak će biti još malo hladnije i nestabilnije. Na istoku regiona biće više uslova za lokalnu kišu ili pljusak. Sjeverozapadni vjetar i dalje će biti umjeren do jak, sa jakim udarima, dok se duž Jadrana očekuje jaka i olujna bura.

Temperature će se kretati od 14 do 21 stepen

Slično vrijeme očekuje se i u srijedu, uz mogućnost prolazne kiše, najvjerovatnije na sjeveru regiona. Noći će biti veoma svježe, sa minimalnim temperaturama od dva do 10 stepeni, dok su na planinama iznad 1.200 metara nadmorske visine ponegdje mogući i slabi mrazevi.

Do vikenda će se zadržati relativno svježe vrijeme. U petak bi, uz moguće formiranje sekundarnog ciklona nad Jadranom, moglo biti nešto konkretnije kiše, ali je neizvjesno koliko bi kišni oblaci mogli prodrijeti na istok.

Od vikenda slijedi stabilizacija vremena. Očekuje se suvo vrijeme, hladne noći sa temperaturama od tri do 13 stepeni, dok je u udolinama i drugim konkavnim oblicima reljefa na planinama i dalje moguć prizemni mraz.

Tokom dana biće sunčano i relativno toplo, uz maksimalne temperature od 19 do 26 stepeni.

Čubrilo navodi da bi oko 3. oktobra moglo doći do novog pogoršanja vremena. Početkom oktobra moguće je formiranje još jednog visinskog ciklona nad područjem Baltika, koji bi prema regionu povukao hladniji vazduh, uz moguće padavine.

Ipak, taj dio prognoze je, kako navodi, izuzetno nesiguran.

U narednih 10 do 12 dana suša bi trebalo da se nastavi.

Čubrilo napominje da su navedeni podaci i procjene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, te da se za zvanične informacije treba pratiti prognoze državnih prognostičkih zavoda.