Srpska bogatija za 14 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, po sedam djevojčica i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - sedam, u Gradišci tri, Bijeljini dvije, te po jedna u Zvorniku i Prijedoru.

U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i tri dječaka, Gradišci tri dječaka, Bijeljini dvije djevojčice, Zvorniku dječak, Prijedoru djevojčica.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Foči, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Nevesinju.

U porodilištu u Doboju nisu bili dostupni za informacije.