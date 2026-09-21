Srpska bogatija za 14 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, po sedam djevojčica i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - sedam, u Gradišci tri, Bijeljini dvije, te po jedna u Zvorniku i Prijedoru.
U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i tri dječaka, Gradišci tri dječaka, Bijeljini dvije djevojčice, Zvorniku dječak, Prijedoru djevojčica.
U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Foči, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Nevesinju.
U porodilištu u Doboju nisu bili dostupni za informacije.
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