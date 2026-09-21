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Predložen pritvor osumnjičenima u akciji ”Trener”

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21.09.2026 09:02

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Предложен притвор осумњиченима у акцији ”Тренер”
Foto: ATV, PU Banjaluka

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Denisu Hadžiću (57), Nikši Vučiniću (60) i Edinu Ceriću (68) koji su uhapšeni u akciji ”Trener” zbog sumnje da su se bavili trgovinom narkoticima.

U tužilaštvu navode da se osumnjičenima na teret stavlja da su od septembra 2025. do 19. septembra 2026. godine na području Banjaluka neovlašteno radi dalje prodaje, nabavljali, kupovali, držali, prenosili i prodavali opojnu drogu marihuanu.

”Pritvor je predložen zbog naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo”, saopštilo je OJT Banjaluka.

Akcija "Trener"

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučivaće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.

U akcija ”Trener” banjalučka policija je otkrila i zaplijenila oko četiri kilograma marihuane, oko 55 grama hašiša, više digitalnih vaga i mobilnih telefona, te oko 18.000 KM. Pronađena je i laboratorija za uzgoj marihuane i oko 30 stabljika indijske konoplje.

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akcija Trener

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Predložen pritvor

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Nikša Vučinić

Denis Hadžić

Edin Cerić

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