Nezgoda u kružnom toku kod Rebrovačke crkve, vozilo na boku

Autor:ATV redakcija
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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas u Banjaluci kada je vozilo, iz još nepoznatih razloga, završilo na boku.
Do nesreće je došlo u kružnom toku kod Rebrovačke crkve.
"Danas oko 16.35 časova na kružnom toku Rebrovac dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo lice M. K., koje je upravljalo putničkim vozilom marke „Volvo“. Navedeno lice je zadobilo tjelesne povrede", rečeno je iz policije za ATV.
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