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Nezgoda u kružnom toku kod Rebrovačke crkve, vozilo na boku

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20.09.2026 18:01

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Незгода у кружном току код Ребровачке цркве, возило на боку
Foto: ATV

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas u Banjaluci kada je vozilo, iz još nepoznatih razloga, završilo na boku.

Do nesreće je došlo u kružnom toku kod Rebrovačke crkve.

"Danas oko 16.35 časova na kružnom toku Rebrovac dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo lice M. K., koje je upravljalo putničkim vozilom marke „Volvo“. Navedeno lice je zadobilo tjelesne povrede", rečeno je iz policije za ATV.

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Tagovi :

Rebrovac

Kružni tok

Banjaluka

udes

Saobraćajna nesreća

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