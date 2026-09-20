Nezgoda u kružnom toku kod Rebrovačke crkve, vozilo na boku

Foto: ATV

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas u Banjaluci kada je vozilo, iz još nepoznatih razloga, završilo na boku.

Do nesreće je došlo u kružnom toku kod Rebrovačke crkve. "Danas oko 16.35 časova na kružnom toku Rebrovac dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo lice M. K., koje je upravljalo putničkim vozilom marke „Volvo“. Navedeno lice je zadobilo tjelesne povrede", rečeno je iz policije za ATV.

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