Uhapšen Amir Pašić Faćo: Prijavila ga Benjamina Karić

Autor:ATV redakcija
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Amir Pašić Faćo je uhapšen danas u Sarajevu, saznaje Avaz.
Za njim je bila, kako saznaje ovaj portal, raspisana potraga i kako ga policija nije našla na kućnoj adresi, on se u prisustvu svog advokata Nikice Gržića javio u PU Novo Sarajevo.
On je zadržan u prostorijama MUP-a KS, a sutra će sutra dati izjavu pred postupajućom tužiteljicom.
Faću je za psihičko nasilje prijavila Benjamina Karić (SDP), načelnica Novog Sarajeva.
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