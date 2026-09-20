Logo

Uhapšen Amir Pašić Faćo: Prijavila ga Benjamina Karić

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.09.2026 18:28

Komentari:

1
Амри Пашић Фаћо
Foto: YouTube/Screenshot

Amir Pašić Faćo je uhapšen danas u Sarajevu, saznaje Avaz.

Za njim je bila, kako saznaje ovaj portal, raspisana potraga i kako ga policija nije našla na kućnoj adresi, on se u prisustvu svog advokata Nikice Gržića javio u PU Novo Sarajevo.

On je zadržan u prostorijama MUP-a KS, a sutra će sutra dati izjavu pred postupajućom tužiteljicom.

Faću je za psihičko nasilje prijavila Benjamina Karić (SDP), načelnica Novog Sarajeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Amir Pašić Faćo

Sarajevo

Benjamina Karić

Komentari (1)

Više iz rubrike

Незгода у кружном току код Ребровачке цркве, возило на боку

Hronika

Nezgoda u kružnom toku kod Rebrovačke crkve, vozilo na boku

3 h

0
Полицијско ауто

Hronika

Izgubljen još jedan život: Preminuo motociklista koji je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

5 h

0
Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

Pasat sletio s puta kod Kozarske Dubice, troje teško povrijeđenih

9 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca u Sarajevu, sumnja se da je pao

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

06

Objavljeni prvi rezultati izbora u Rusiji, Putinova stranka u ubjedljivom vođstvu

21

03

"Nije to doživio" Aleksandra se uskoro udaje, a Saša Popović imao je samo jednu želju: "To je najbolnije"

20

57

Sutra je Mala Gospojina: Danas izgovorite ove riječi i obavezno uradite jednu stvar

20

41

Dodik: Sve teme na dnevnom redu, od lokalnog puta do odnosa velikih sila

20

35

Alis Vajdel ima poruku za Merca nakon izbornog debakla: Slabi ste jer nećete da sarađujete!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima