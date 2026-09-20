Uhapšen Amir Pašić Faćo: Prijavila ga Benjamina Karić

Za njim je bila, kako saznaje ovaj portal, raspisana potraga i kako ga policija nije našla na kućnoj adresi, on se u prisustvu svog advokata Nikice Gržića javio u PU Novo Sarajevo.

On je zadržan u prostorijama MUP-a KS, a sutra će sutra dati izjavu pred postupajućom tužiteljicom.

Faću je za psihičko nasilje prijavila Benjamina Karić (SDP), načelnica Novog Sarajeva.