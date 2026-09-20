Falsifikovan novac trebalo pustiti u opticaj u Banjaluci, dvoje uhapšenih

Prema saznanjima ATV, uhapšeni su M.R. iz Banjaluke i Esad Š. iz Srbije koji su namjeravali pustiti falsifikovane novčanice u opticaj u Banjaluci.

Novac dolari Ustupljena fotografija

Tokom pretresa izvršenog po naredbi Suda BiH, privremeno je oduzeto 10.000 evra i 10.000,00 američkih dolara za koje se sumnja da su falsifikovani, kao i drugi predmeti i tragovi koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Nakon kriminalističke obrade, lica će biti predata postupajućem tužiocu Tužilaštvu BiH u dalju nadležnost.