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Falsifikovan novac trebalo pustiti u opticaj u Banjaluci, dvoje uhapšenih

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20.09.2026 08:43

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Полицијски службеници Управе за тешки и организовани криминла Министарства унутрашњих послова Републике Српске јуче су на подручју града Бања Лука лишили слободе два лица - М.Р. из Бања Луке и Е.Ш., држављанина Србије због сумње да су починили кривично дјело "Кривотворење новца".
Foto: Ustupljena fotografija

Banjalučka policija uhapsila je dvije osobe zbog falsifikovanja novca.

Prema saznanjima ATV, uhapšeni su M.R. iz Banjaluke i Esad Š. iz Srbije koji su namjeravali pustiti falsifikovane novčanice u opticaj u Banjaluci.

Новац долари
Novac dolari
Ustupljena fotografija

Tokom pretresa izvršenog po naredbi Suda BiH, privremeno je oduzeto 10.000 evra i 10.000,00 američkih dolara za koje se sumnja da su falsifikovani, kao i drugi predmeti i tragovi koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Nakon kriminalističke obrade, lica će biti predata postupajućem tužiocu Tužilaštvu BiH u dalju nadležnost.

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Tagovi :

krivotvorenje novca

hapšenje

MUP Republike Srpske

Policija

Banjaluka

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