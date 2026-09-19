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Određen pritvor trojici uhapšenih u akciji "Bure"

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19.09.2026 15:45

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Након јучерашње велике акције "Буре" више лица данас је лишено слободе. Јуче су приведена два мушкарца због сумње да су учествовала у увозу тоне и 95 килограама опасне синтетичке дроге.
Foto: ATV

Sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor Kenanu Ramiću, Dinni Kovačeviću i Adisu Neziroviću koji su uhapšeni u okviru akcije "Bure", a koji su osumnjičeni za neovlašteni promet opojnih droga.

"Sud je 19.9.2026. odlučujući o prijedlogu Tužilaštva za određivanje pritvora, donio rješenje u predmetu S1 2 K 055642 26 Krn 2, kojim je osumnjičenima Kenanu Ramiću, Dinni Kovačeviću i Adisu Neziroviću, određen pritvor koji po ovom rješenju može trajati najduže mjesec dana, računajući od dana lišenja slobode, odnosno do 16.10.2026. godine u odnosu na osumnjičenog Kenana Ramića, i do 18.10.2026. godine u odnosu na osumnjičene Dinnu Kovačevića i Adisa Nezirovića, ili do nove odluke Suda, a zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga propisanih članom 132. stav 1. tačke b) i c) ZKP BiH", navode iz Suda BiH.

Kako dalje navode u saopštenju, osumnjičeni se terete za počinjenje krivičnog djela neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 2. u vezi stava 1. KZBiH. Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

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U nastavku akcije „Bure“ uhapšena dva lica

Podsjećanja radi, gore pomenuti su uhapšeni tokom velike akcije "Bure" zbog sumnje da su učestvovala u uvozu tone i 95 kilograma opasne sintetičke droge.

Juče je u selu Gajevi, u opštini Ilijaš u firmi Holland Import eksport zaplijenjena droga. Oduzeto je najmanje 39 plavih buradi, oružje, mobilni telefoni, pečati, te zaštita od opasnih hemijskih supstanci.

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Tagovi :

Akcija Bure

hapšenje

Droga

Tužilaštvo BiH

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