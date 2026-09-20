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Jamal srušio rekord La Lige star više od decenije

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20.09.2026 09:41

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Јамал срушио рекорд Ла Лиге стар више од деценије
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Zvijezda Barselone Lamin Jamal srušio je rekord koji je nekada držao Vinisijus Žunior. Postao je najmlađi igrač u La Ligi koji je stigao do 50 asistencija, barem od sezone 2013/2014. godine, sa samo 19 godina i 68 dana.

Njegov ukupan učinak sada iznosi 51 asistenciju u 159 zvaničnih utakmica za katalonski tim.

Prema pisanju španskog lista Sport, katalonsko krilo bilo je presudno u pobjedi Barselone od 3:1 protiv Sevilje, kada je dvaput asistirao saigraču Rafinji (Raphinha). Het-trik ovog Brazilca sačuvao je ekipu Hansija Flika na vrhu tabele sa savršenim učinkom.

Te dvije asistencije dovele su mladog krilnog napadača do brojke 51 u 159 zvaničnih mečeva za prvi tim u svim takmičenjima, čime je prešao granicu od 50 asistencija u dobi od 19 godina i 68 dana.

Nijedan igrač u La Ligi nije stigao do tog učinka u mlađim godinama, barem od sezone 2013/2014.

Vinisijus, zvijezda Real Madrida, držao je ovaj rekord prije njega, stigavši do svoje 50. asistencije u dresu Real Madrida u maju 2023. godine, sa 22 godine i 298 dana.

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Lamin Jamal

rekord

Barselona

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