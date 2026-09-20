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Posjetioci Oktoberfesta visili naglavačke na vašarskoj atrakciji!

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20.09.2026 10:44

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Људи се возе на вртуљку током првог дана 191. фестивала пива Октоберфест у Минхену, Њемачка, у суботу, 19. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Posjetioci "Oktoberfesta" u Minhenu visili su naglavačke oko pet minuta tokom atraktivne vašarske vožnje, a uzrok incidenta zasad nije poznat, javila je agencija DPA.

Nakon što su sišli sa mašine, nekoliko ljudi, uglavnom mlađe dobi, žalilo se na blagu vrtoglavicu i probleme sa cirkulacijom.

Nakon kratkog pregleda, svi su se vratili na festival piva.

Služba hitne pomoći saopštila je da je prvog dana 191. "Oktoberfesta" zbrinula oko 600 pacijenata.

Najveći svjetski festival piva otvoren je juče i trajaće 16 dana, do 4. oktobra.

Posjetiocima su na raspolaganju šator za pivo, vožnje na vašaru, tradicionalna bavarska hrana i muzika uživo, prenosi Srna.

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Oktoberfest

incident

Minhen

Hitna pomoć

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