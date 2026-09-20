"BiH mora da se vrati na dejtonska podešavanja ili će se nastaviti njeno odumiranje"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska napravila korak unazad kada su u Sarajevu prošle godine ponovo počeli da pričaju o ratu i o drugom poluvremenu, ali da će uzvratiti političkim udarcem, od kojeg se neće oporaviti.

"Ko vam je kriv što imate 24 odsto BiH? Pa da li vam to neko dira? Mi svojih 49 odsto ne damo. Prihvatite to i živećemo sasvim korektno", poručio je Dodik.

On je ocijenio da BiH mora da se vrati na dejtonska podešavanja, ako želi da opstane, kao i da je neophodno da se ponište sve nametnute odluke visokih predstavnika.

"Ili to ili da se nastavi njeno tiho odumiranje. Razmislite, da li neko priča o BiH sada, kada više ne odlazim tamo. Možda nisu razumjeli da su sa onim što su radili posljednjih godina ugasili priču o dijalogu u BiH", rekao je Dodik za "Politiku".

Komentarišući zahtjev 14 poslanika iz FBiH za suspenziju sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Srbije i Srpske, Dodik je ocijenio da to nije dio predizborne kampanje u Sarajevu, već teška opsesija i tamošnji način života.

"Nikada više neću otići svojom voljom na mjesto koje smatram najodvratnijim na svijetu, posebno jer zaudara nečovještvom. Pronevjerili su ozbiljan koncept dejtonske BiH i nisu se oni obračunali samo sa mnom, već su u stalnom obračunu sa srpskim narodom", naveo je Dodik.

On je ukazao da u Sarajevu nijednom nisu pokazali da razumiju strahove Srba i Republike Srpske.

"Kako su sahranili /generala takozvane Armije BiH/ Rasima Delića? Naser Orić šeta slobodan, kao i Elfeta Veseli, a nama pričaju da mi njih treba da razumemo tobož zato što je /general Ratko/ Mladić osuđen", rekao je Dodik.

On je ukazao da su svi čuli šta Amerika misli o sudu u Hagu, dodajući da se o tome šta je bilo u Srebrenici moglo čuti od Gideona Grajfa i mnogih drugih.

"Mi njima više vjerujemo nego sudu u Hagu. Sarajevo je zaboljelo to što su na sahrani Mladića mogli da vide 90 odsto mladih ljudi, što su shvatili kao vlastitu nemoć i propast propagande u koju 30 godina ulažu sve", ocijenio je Dodik.

On je naveo da je nedavno u jednoj knjizi zapazio sasvim tačnu tezu da komšije dobro žive tamo gdje je ograda između njih visoka.

Dodik je istakao da Bošnjacima ne želi ništa loše, iako su oni, kako kaže, željeli njegovu smrt, podržavajući dolazak Britanaca, koji su trebali da opkole njegovu kuću s planom da u toj akciji strada.

Prema njegovim riječima, Srbi i Bošnjaci su istorijski uvijek bili na različitim stranama.

"Ima li neka proslavljena partizanska muslimanske jedinica iz Drugog svjetskog rata, osim `Handžar divizije`, saradnika Hitlera? I u posljednjem ratu najveće mjesto egzodusa je Sarajevo, jer je iz njega istjerano 156.000 Srba", ukazao je Dodik.

Prema njegovim riječima, u prošlosti je Turčin sa sabljom ulazio u kuće, idući od čovjeka do čovjeka s pitanjem da li je hrišćanin ili musliman.

"Za `pogrešan` odgovor letjela je glava, a od konvertita koji su morali da je sačuvaju nastali su današnji Bošnjaci. Ne interesuje nas da se oni vrate u vrijeme stavljanja sablje pod vrat, ali samo neka nas ostave na miru", poručio je Dodik.

On je ukazao da je prije Velikog rata dominantan broj Srba živio u Srbiji, BiH, Krajini od Knina i Šibenika do Dubrovnika, u Crnoj Gori, na Kosmetu i u znatnom broju u Makedoniji.

"Onda su nam u Prvom svjetskom ratu ubili trećinu stanovništva, pa milion ljudi u NDH, a onda je uslijedio raspad Jugoslavije. Nema nas u Sloveniji i Hrvatskoj, a pričaju nam da smo loši oni koji su nam sve to uradili, ubijajući nas u Pagu i Jadovnu iz strasti, a ne ratovanja. To nisu završili samo zato što nisu imali dovoljno vremena", naveo je Dodik.

On je istakao da je takvima Republika Srpska trn u oku, jer pokazuje da je samoodrživa i da bi u raspadu BiH funkcionisala kao država i na unutrašnjem i na međunarodnom planu.

"Naš grijeh je što preživljavamo. Tako je bilo i u dva svjetska i u posljednjem ratu", rekao je Dodik.

Govoreći o odnosima sa Srbijom, on je najavio da će Republika Srpska sa njom nastaviti da gradi jedinstvo i da sarađuje.

"Uprkos silnim podmetanjima, /predsjednik Srbije Aleksandar/ Vučić je uspio da sačuva najveći rast Srbije u regionu i njenu snagu. Mi skupa moramo snažno da istaknemo ideju vodilju `jedan narod, jedna država`, kako su to uradili Nijemci, i to upravo zbog istorijskog kontinuiteta razbijanja srpskog jedinstva", rekao je Dodik, prenosi Srna