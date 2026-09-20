"Najveći potencijal Srpske - ljudi"

"Interesovali su me građani, a ne stranke. Ja sam predsjednik Vlade svih građana i moj kabinet je cijela Republika Srpska. I tako ću se ponašati i ubuduće. Predsjednik Republike mora biti predsjednik svih građana. Moja adresa je cijela Republika Srpska", poručio je Minić.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je aktuelni saziv Vlade uradio mnogo posla u proteklom periodu i da je teško izdvojiti samo nekoliko segmenata, ali, kako kaže, svakako bi izdvojio izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kojim su unaprijeđena i proširena prava boračkih kategorija, i to sistemski.

"Izdvojio bih i Zakon o privremenom izdržavanju djece. Na ovaj način zaštitili smo odgovornog roditelja od onog koji ne izvršava svoje dužnosti. Takođe, bitno mi je da smo raznim mjerama uticali na porodicu u cjelini. Povećali smo penzije, plate, stipendije, podijelili besplatne udžbenike, jednokratnu pomoć đacima i studentima, povećali materinski dodatak, proširili prava putem IRB-a za kupovinu prve nekretnine. Ukratko, usmjerili smo mjere na sve generacijske grupe građana i mislim da ih svi osjete", istakao je premijer Minić u pisanom intervjuu za Medijski sistem Republike Srpske - Srna.

On je naveo da ostaje možda nekoliko stvari koje nisu završili, ali njegov mandat još traje i Vlada i dalje radi, a ono što je važno jeste da se nastavi sa jačanjem privrede, stvaranjem uslova za nove investicije, kao i mjerama koje doprinose rastu životnog standarda, dodavši da je to posao koji nema kraj i koji zahtijeva kontinuitet.

SISTEM PODRŠKE - OD ROĐENjA DJETETA, PREKO ŠKOLOVANjA, RJEŠAVANjA STAMBENOG PITANjA DO PENZIONERSKIH DANA

Na pitanje šta bi izdvojio kao najznačajniju mjeru koju je Vlada donijela, a koja se tiče podrške građanima, s obzirom na niz mjera i činjenicu da su izdvojena znatna sredstva za studente, osnovce i srednjoškolce, Minić je rekao da ne može izdvojiti jednu mjeru, jer je Vlada napravila mrežu mjera podrške i svaka je bitna jer je usmjerena na konkretnu potrebu i konkretnu životnu situaciju.

"Penzioneru znači mogućnost da ode u banju, roditeljima znači kada znaju da će lakše obezbijediti školski pribor za svoju djecu, studentu znači stipendija, mladom bračnom paru koji kupuje prvu nekretninu znače olakšice. Kada se rodi prva beba, i tu smo sa podrškom. U uslovima poremećaja na tržištu naftnih derivata obezbijedili smo i direktnu podršku građanima i privredi kroz umanjenje cijene goriva od 0,10 KM po litru.

Zato ne bih jednu mjeru izdvajao kao važniju od drugih. Svaka je važna onome kome je namijenjena. Naša politika je bila da napravimo sistem podrške koji pokriva različite potrebe građana, od rođenja djeteta, preko školovanja i rješavanja stambenog pitanja, pa do podrške u penzionerskim danima. Kada sve te mjere posmatrate zajedno, onda vidite njihov pravi značaj", naglasio je Minić.

TUŽNA JE KOLIČINA MRŽNjE KOJA DOLAZI IZ FBiH PREMA SRPSKOJ I SRBIMA

Upitan da prokomentariše političke reakcije, uvrede i prijetnje iz FBiH nakon smrti i sahrane generala Ratka Mladića kojima svakodnevno svjedočimo, predsjednik Vlade Srpske je naglasio da ne komentariše FBiH i poteze njihovih političara, niti priča o njima, jer njihova djela govore o njima, i to, nažalost, ništa lijepo.

"Vjerujte mi, kao pravoslavcu, hrišćaninu, tužna mi je njihova količina mržnje prema Republici Srpskoj i Srbima. Vjerujem da im je baš teško živjeti u tako malodušnom prostoru. Iskreno me ne interesuju. Žao mi je što običnog čovjeka uče mržnji i podstiču je, a samo da se ne bi pričalo o svemu što nemaju, što ne funkcioniše ili čega na primjer imaju previše poput kantona i toliko brojnu administraciju koju plaćaju građani", rekao je premijer Minić za Srnu.

NAŠ CILj JE DA IMAMO VIŠE INVESTICIJA, VIŠE POSLA I VIŠE PRILIKA ZA NAŠE LjUDE

Na pitanje kako prvenstveno želi da ga građani vide, s obzirom na činjenicu da je u izbornu kampanju ušao kao predsjednik Vlade, ali i kao kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Minić je u intervjuu Srni odgovorio da bi volio da ga građani prvenstveno vide kao dobrog čovjeka, komšiju, saborca, oca, brata, sina i prijatelja.

Ako dobije povjerenje građana na izborima, Minić je rekao da su tri stvari kojima bi se prvenstveno bavio kao predsjednik Republike - kao prvo, nastavio bi da radi na političkoj i institucionalnoj stabilnosti Republike Srpske i zaštiti njenih interesa. Drugo, fokus su mu ljudi, njihov standard i njihova perspektiva, i treće, nastavio bi da radi na ekonomskom povezivanju i otvaranju novih prilika za Republiku Srpsku, kako kroz saradnju sa Srbijom, tako i sa drugim partnerima.

"Naš cilj mora da bude da imamo više investicija, više posla i više prilika za naše ljude", istakao je Minić.

NAJVAŽNIJE DA SVAKI GRAĐANIN OSTVARI SVOJE BIRAČKO PRAVO BEZ KOMPLIKACIJA I ČEKANjA

Govoreći o specifičnosti predstojećih opštih izbora u BiH zbog novih izbornih tehnologija i da li će se one odraziti na izborni proces, Minić je podsjetio da je nedavno razgovarao sa predstavnicima OEBS-a i dodao da je upravo jedno od njihovih pitanja bilo kako će nove izborne tehnologije uticati na sam proces glasanja.

"Rekao sam im da mene prije svega brine vrijeme koje će biti potrebno biraču na samom biračkom mjestu. Takođe sam naveo da nismo protiv izmjena, ali i da nisu morale biti rađene u predvečerje izbora, bilo je dovoljno vremena za njihovu pravovremenu primjenu.

Nadam se zaista da će određene manjkavosti, koje su pokazali testni izbori, biti otklonjene. Na kraju, najvažnije je da svaki građanin može da ostvari svoje biračko pravo bez nepotrebnog čekanja i komplikacija. Republika Srpska je spremna za izbore, želimo da proteknu mirno i dostojanstveno i da se u potpunosti ispoštuje slobodno izražena volja birača", rekao je Minić.

MOJA ADRESA JE CIJELA REPUBLIKA SRPSKA

Upitan koliko će, prema njegovom mišljenju, poslije izbora biti prostora za politički dijalog u Republici Srpskoj i može li se postići širi konsenzus vlasti i opozicije o najvažnijim pitanjima za Srpsku, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike naglasio je da politički dijalog pobjedničke koalicije nije sporan.

"Kada je riječ o opoziciji, to prije svega zavisi od njihove spremnosti da razgovaraju i da o važnim pitanjima tražimo zajednička rješenja. Vidjeli ste da, kao predsjednik Vlade, nisam imao nikakvih problema da idem u posjetu opštinama i gradovima na čijem čelu su bili načelnici ili gradonačelnici iz drugih stranaka.

Interesovali su me građani, a ne stranke. Ja sam predsjednik Vlade svih građana i moj kabinet je cijela Republika Srpska. I tako ću se ponašati i ubuduće. Predsjednik Republike mora biti predsjednik svih građana. Moja adresa je cijela Republika Srpska", poručio je Minić.

ODNOSI SA SRBIJOM NA IZUZETNOM NIVOU

Na pitanje šta bi kao budući predsjednik Republike želio da bude urađeno na dodatnom jačanju odnosa sa Srbijom i realizaciji projekata, Minić smatra da su odnosi sa Srbijom na izuzetnom nivou.

"Mi proslavljamo zajedno, obilježavamo zajedno, radujemo se i tugujemo zajedno. Ono što je najbolje od svega, ne sastajemo se samo kada to kalendar nalaže, već je to naša svakodnevica. Sa premijerom Srbije Đurom Macutom viđam se makar jednom mjesečno, a komunikacija je i češća, tako je i sa ministarstvima.

I to nije samo politička komunikacija, već se razgovara o konkretnim projektima i njihovoj realizaciji. Samo u ovoj godini imali smo više radnih susreta na kojima smo razgovarali o infrastrukturi, saobraćajnom povezivanju, ekonomiji, zdravstvu, obrazovanju i drugim oblastima. Mislim da je to prava mjera naših odnosa, ne sastajemo se samo kada to kalendar nalaže, već zajedno radimo i stvaramo konkretne rezultate. Taj odnos treba dodatno jačati kroz one projekte koji donose korist našim građanima", ocijenio je Minić.

VRHUNSKA DIPLOMATIJA CVIJANOVIĆEVE I DODIKA - TIM PUTEM MORAMO NASTAVITI

Govoreći o spoljnopolitičkoj poziciji Srpske u narednim godinama, Minić je naglasio da u tom pogledu mora podsjetiti na vrhunski uspjeh politika i rada srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i predsjednika Milorada Dodika.

"To kako su oni vratili Srpsku za sto kao ravnopravnog partnera, a skinuli je sa stola kao temu je vrhunska diplomatija. To što su oni u Vašingtonu, Moskvi, Izraelu, Mađarskoj, to baš ne mogu svi. Mi tim putem moramo nastaviti", rekao je Minić.

Što se tiče buduće saradnje Republike Srpske i FBiH, Minić je rekao da to ne zavisi od Republike Srpske, već da je do političara iz Federacije.

"Mi smo oduvijek spremni da razgovaramo i da radimo u interesu građana. Nažalost, oni pak non-stop gledaju u druge i traže tuđu pomoć i pamet, umjesto da sjednemo i sami rješavamo pitanja koja su važna za ljude koji žive u Republici Srpskoj i Federaciji BiH", ukazao je Minić.

PREDNOSTI U IZBORNOJ TRCI: ČOVJEK SAM OVOG NARODA, SABORAC, SUPRUG, SIN, OTAC, BRAT, PRIJATELj I, NARAVNO, NAJJAČA STRANKA STOJI IZA MENE

Na pitanje šta smatra svojom najvećom prednošću u ovoj izbornoj trci, a šta najvećim izazovom, Minić je rekao da je prednost ono što jeste - čovjek je ovog naroda, saborac, suprug, sin, otac, brat i prijatelj.

"To su stvari koje ne možete naučiti za izbornu kampanju i koje ne možete glumiti. To sam ja, i prije izbora i poslije izbora. Naravno, prednost je i najjača stranka koja stoji iza mene, njena organizacija, ljudi i snaga koju imamo na terenu. Izazov je cijeli predizborni proces", ocijenio je Minić.

SAMO SLOGA SRBINA SPASAVA - JEDINSTVO I SABORNOST

Za kraj intervjua Minić je na pet pitanja trebalo da odgovori kratko, jednom rečenicom:

1. Najveći problem Republike Srpske danas - Samo sloga Srbina spasava, to je rješenje, u jedinstvu i sabornosti;

2. Najveći potencijal Republike Srpske - Ljudi;

3. Jedna stvar koju bi promijenio već sutra ukoliko bi mogao - "Ubrizgao" bih u ekonomiju Srpske novu vrijednost, novac koji bi građani odmah osjetili kroz veće prihode i viši životni standard;

4. Poruka mladima u Republici Srpskoj - Uživajte u životu u otadžbini;

5. Šta očekujete 24 časa nakon izbora - Da odmorim koji sat, pa da nastavim pun gas!

Srna