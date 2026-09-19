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Dodik: Starčevica pokazala snagu SNSD-a i veliku podršku našim kandidatima

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19.09.2026 21:54

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Додик: Старчевица показала снагу СНСД-а и велику подршку нашим кандидатима
Foto: X/MiloradDodik

Starčevica je večeras pokazala snagu SNSD-a i veliku podršku našim kandidatima - Savi Miniću i Željki Cvijanović, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

- Ovdje se jasno vidi da narod prepoznaje našu politiku i da želi snažnu, stabilnu i sigurnu Republiku Srpsku. Hvala Starčevici na podršci! - napisao je Dodik na Iksu.

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Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

Starčevica

Izbori 2026

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