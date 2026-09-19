Dodik: Starčevica pokazala snagu SNSD-a i veliku podršku našim kandidatima

Autor:ATV redakcija
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Starčevica je večeras pokazala snagu SNSD-a i veliku podršku našim kandidatima - Savi Miniću i Željki Cvijanović, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
- Ovdje se jasno vidi da narod prepoznaje našu politiku i da želi snažnu, stabilnu i sigurnu Republiku Srpsku. Hvala Starčevici na podršci! - napisao je Dodik na Iksu.
Starčevica je večeras pokazala snagu SNSD-a i veliku podršku našim kandidatima - Savi Miniću i Željki Cvijanović.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 19, 2026
Ovdje se jasno vidi da narod prepoznaje našu politiku i da želi snažnu, stabilnu i sigurnu Republiku Srpsku.
Hvala Starčevici na podršci! pic.twitter.com/V8tOk2sOG6
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