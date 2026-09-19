Dodik: Starčevica pokazala snagu SNSD-a i veliku podršku našim kandidatima

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Starčevica je večeras pokazala snagu SNSD-a i veliku podršku našim kandidatima - Savi Miniću i Željki Cvijanović, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

- Ovdje se jasno vidi da narod prepoznaje našu politiku i da želi snažnu, stabilnu i sigurnu Republiku Srpsku. Hvala Starčevici na podršci! - napisao je Dodik na Iksu. Starčevica je večeras pokazala snagu SNSD-a i veliku podršku našim kandidatima - Savi Miniću i Željki Cvijanović.



Ovdje se jasno vidi da narod prepoznaje našu politiku i da želi snažnu, stabilnu i sigurnu Republiku Srpsku.



Hvala Starčevici na podršci! pic.twitter.com/V8tOk2sOG6 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 19, 2026

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