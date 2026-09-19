Ljubiša Petrović udario na Božovića: Moj glas ide Nebojši Vukanoviću

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović obratio se javnosti sa porukom da će njegov glas na izborima ići za Branka Blanušu i Nebojšu Vukanovića, a obratio se i onima koji govore da će biti izbačen iz SDS-a i poručio im da to sprovedu prije izbora.

Pored Vukanovića, kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH je i Marinko Božović, Petrovićev stranački kolega. Umjesto njemu, Petrović je direktno pružio podršku kandidatu Liste za pravdu i red uz poruku pojedincima u SDS-u koji tvrde da je njegovo "odzvonilo" u stranci.

"Srpsku demokratsku stranku su prodavali oni koji su sa Draškom Stanivukovićem trgovali nudeći mu i kandidaturu za predsjednika Republike Srpske, nudeći mu i kandidaturu za srpskog člana Predsjedništva, čak smo u jednom trenutku na kocku mogli staviti i samu poziciju predsjednika Srpske demokratske stranke. Da je Draško Stanivuković prihvatio kandidaturu za srpskog člana Predsjedništva to bi “zakletim” SDS-ovcima bilo u redu, ali pošto je u pitanju Nebojša Vukanović, e to nije u redu, tu je Ljubiša Petrović izdajnik zbog podrške bratu Vukanu", napisao je Petrović.

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On kaže da je čovjek koji misli svojom glavom i ima stav, a onima koji planiraju njegovo isključenje iz SDS-a poručuje da to hrabro sprovedu prije 5. oktobra i da ne čekaju da prođu izbori.

"Ljubiša Petrović nije od onih koji će svog predsjednika tapšati po ramenu, a onda mu politički skidati glavu bez pardona kao što su pojedinci radili u slučaju Milana Miličevića. Ljubiša Petrović je aktuelnom predsjedniku u oči rekao sve bez sakrivanja, bez uljepšavanja i bez prenemaganja i dvostrukih aršina", napisao je Petrović.

Iako gradonačelnik drugog po veličini grada u Republici Srpskoj, Petrović se nije našao ni na jednoj listi SDS-a za predstojeće izbore.

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To je dodatno podgrijalo spekulacije da bi Petrović mogao napustiti stranku, a članstvu je sporna i njegova direktna podrška Nebojši Vukanoviću u mjesto Marinku Božoviću.

Petrović se nedavno na društvenim mrežama oglasio i poručio da mu se ne sviđa šta se trenutno dešava u predizbornoj kampanji i poručio da mu se "smrdi" na pucanje državotvorne u paramparčad (SDS).