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Udar na FIFA-u i Infantina: Evropljani i Amerikanci traže dvije milijarde dolara

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19.09.2026 21:58

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Предсједник Фифе Ђани Инфантино даје изјаву током церемоније отварања Међународног центра за емитовање, 1. јуна 2026. године, у Даласу.
Foto: Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez, File

UEFA i KONKAKAF poslali su zajedničko pismo predsjedniku FIFA-e Đaniju Infantinu (Gianni Infantino), u kojem zahtijevaju da se svakom od 211 saveza članova ove organizacije dodijeli najmanje 10 miliona dolara iz akumuliranih rezervi FIFA-e.

Ukupna isplata iznosila bi 2,11 milijardi dolara, prenosi „Toksport“ (TalkSport).

Pismo su potpisali predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin i predsjednik KONKAKAF-a Viktor Montaljani (Victor Montagliani).

U dokumentu se navodi da će FIFA završiti ciklus 2023–2026. sa rezervama od oko šest milijardi dolara, što je daleko više nego što je organizaciji potrebno.

Ova inicijativa pojavila se nakon gašenja projekta „FIFA Forvard Enterprajz“ (FIFA Forward Enterprise), koji je predviđao djelimičnu privatizaciju FIFA-e i privlačenje privatnih investicija. Kritičari projekta tvrdili su da je organizacija mogla da iskoristi vlastite rezerve umjesto da traži spoljno finansiranje.

U takvoj atmosferi pritisak na Infantina nastavlja da raste. Potpredsjednica UEFA-e Laura Mekalister (Laura McAllister) izjavila je da bi u trci za predsjednika FIFA-e u martu 2027. godine trebalo da se pojavi kandidat sposoban da mu parira.

Međutim, do sada se još niko nije zvanično kandidovao.

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Đani Infantino

UEFA

FIFA

Fudbal

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