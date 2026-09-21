Uhapšen muškarac (33) zbog sumnje da je silovao mladića (25): Horor u Beogradu!

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su V. P. (33) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo silovanje na štetu 25-godišnjeg muškarca.
Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva Beogradu, hapšenje je izvršeno po nalogu tog tužilaštvo.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, u zakonskom roku, biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.Dalji postupak vodiće nadležno tužilaštvo.
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