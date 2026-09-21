Ponesite kišobrane, stiže i zahlađenje

Promjenljivo i pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu očekuje se danas, 21. septembra, u Republici Srpskoj, dok će od utorka uslijediti zahlađenje, uz svježija jutra i temperature koje će se u višim predjelima spuštati do četiri stepena Celzijusa.

Kako najavljuju meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas se očekuje promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme uz sunčane intervale, a ponegdje će tokom dana biti i prolazne kiše ili kratkotrajnog pljuska.

U Hercegovini će biti više sunca uz povremene oblačne periode, dok će uveče biti vjetrovito, uz jake udare bure. Uveče se očekuje postepeno razvedravanje sa sjevera.

Vjetar će biti slab do umjeren, u drugom dijelu dana uz pojačane udare, sjevernih smjerova. Na jugu će duvati umjerena, uveče i jaka bura.

Minimalna temperatura vazduha biće od 11 do 17 stepeni, u višim predjelima oko osam stepeni. Maksimalna temperatura vazduha biće od 21 do 26 stepeni, na jugu do 31, a u višim predjelima oko 19 stepeni.