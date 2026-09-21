Nova promjena vremena: Sutra oblaci, kiša i jak vjetar

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Republiku Srpsku sutra stiže svježije vrijeme, uz jačanje sjevernog strujanja i priliv hladnijeg vazduha, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Očekuje se umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme. Slaba kiša će ujutru i prije podne padati ponegdje na zapadu i sjeveru, dok se poslije podne očekuje nešto jača kiša na istoku.
U Hercegovini će biti pretežno sunčano, ali vjetrovito, uz jaku buru.
Duvaće umjeren do jak sjeverni vjetar, dok će u Hercegovini bura biti jaka do olujna.
Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 13 stepeni, na jugu do 16, dok će u višim predjelima biti oko tri stepena.
Najviša dnevna temperatura kretaće se od 15 do 21 stepen, na jugu oko 24, a u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Najnovije
Najčitanije
11
30
11
29
11
24
11
23
11
22
Trenutno na programu