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Nova promjena vremena: Sutra oblaci, kiša i jak vjetar

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21.09.2026 11:12

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киша невријеме падавине обилне
Foto: Pexel/ Anton Kudryashov

U Republiku Srpsku sutra stiže svježije vrijeme, uz jačanje sjevernog strujanja i priliv hladnijeg vazduha, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Očekuje se umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme. Slaba kiša će ujutru i prije podne padati ponegdje na zapadu i sjeveru, dok se poslije podne očekuje nešto jača kiša na istoku.

U Hercegovini će biti pretežno sunčano, ali vjetrovito, uz jaku buru.

Duvaće umjeren do jak sjeverni vjetar, dok će u Hercegovini bura biti jaka do olujna.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 13 stepeni, na jugu do 16, dok će u višim predjelima biti oko tri stepena.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 15 do 21 stepen, na jugu oko 24, a u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.

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