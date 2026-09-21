Dodik: Neće proći bošnjačka zamisao, ne tražimo ništa izvan Ustava

Autor:ATV redakcija
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Mi živimo ustavni život i ne tražimo ništa izvan Ustava, ali tražimo sve ono što je tamo zapisano - i to doslovno sve, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"To podrazumijeva ukinuti Sud BiH i Tužilaštvo BiH, ili ih značajno revidirati i ograničiti samo na pitanja odnosa na nivou BiH, a ne dozvoliti da te institucije budu inkvizicija za Republiku Srpsku. Neće proći bošnjačka zamisao da sada, kada nema visokog predstavnika, preko pravosuđa nastave politiku centralizacije i obračuna", kaže Dodik i dodaje:
"Srbi koji su dio pravosuđa moraju da znaju da su dobili mjesta po nacionalnoj osnovi i da imaju i odgovornost prema Republici Srpskoj - ako bude trebalo i da se povuku."
Mi živimo ustavni život i ne tražimo ništa izvan Ustava, ali tražimo sve ono što je tamo zapisano - i to doslovno sve.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 21, 2026
To podrazumijeva ukinuti Sud BiH i Tužilaštvo BiH, ili ih značajno revidirati i ograničiti samo na pitanja odnosa na nivou BiH, a ne dozvoliti da te institucije…
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