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Dodik: Neće proći bošnjačka zamisao, ne tražimo ništa izvan Ustava

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21.09.2026 11:54

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предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Mi živimo ustavni život i ne tražimo ništa izvan Ustava, ali tražimo sve ono što je tamo zapisano - i to doslovno sve, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"To podrazumijeva ukinuti Sud BiH i Tužilaštvo BiH, ili ih značajno revidirati i ograničiti samo na pitanja odnosa na nivou BiH, a ne dozvoliti da te institucije budu inkvizicija za Republiku Srpsku. Neće proći bošnjačka zamisao da sada, kada nema visokog predstavnika, preko pravosuđa nastave politiku centralizacije i obračuna", kaže Dodik i dodaje:

"Srbi koji su dio pravosuđa moraju da znaju da su dobili mjesta po nacionalnoj osnovi i da imaju i odgovornost prema Republici Srpskoj - ako bude trebalo i da se povuku."

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Tagovi :

Milorad Dodik

Sud BiH

Tužilaštvo BiH

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