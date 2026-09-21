Ovi dijelovi Bijeljine danas bez struje

Autor:ATV redakcija
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Zbog planiranih radova na redovnom održavanju, sanaciji mreže i zameni stubova, Elektro-Bijeljina je najavila prekide u snabdevanju električnom energijom.
Zbog radova na niskonaponskoj mreži, bez struje će biti delovi naselja: Gornji Brodac 2 (jedan izlaz), Obarska Bukovica (izlaz prema Stanojevićima), Dijelovi 1 (jedan izlaz) u periodu od 09.00 do 14.00 časova.
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