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Ovi dijelovi Bijeljine danas bez struje

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21.09.2026 12:44

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Struja Elekticna energija Trafo stanica
Foto: ATV

Zbog planiranih radova na redovnom održavanju, sanaciji mreže i zameni stubova, Elektro-Bijeljina je najavila prekide u snabdevanju električnom energijom.

Zbog radova na niskonaponskoj mreži, bez struje će biti delovi naselja: Gornji Brodac 2 (jedan izlaz), Obarska Bukovica (izlaz prema Stanojevićima), Dijelovi 1 (jedan izlaz) u periodu od 09.00 do 14.00 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Elektro-Bijeljina

Bijeljina

naselja bez struje

saopštenje

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