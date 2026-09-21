Pas kod Doboja usmrtio i povrijedio stoku

Autor:ATV redakcija
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Policijskoj stanici Doboj 1 juče je prijavljeno da je pas, u vlasništvu lica inicijala J.E. sa područja Doboja, usmrtio i povrijedio više grla sitne stoke.
Kako je saopšteno iz policije, stoka je u vlasništvu oštećenog lica, takođe sa područja Doboja.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji se izjasnio da u navedenom slučaju postoje obilježja krivičnog djela „Izazivanje opšte opasnosti“.
Policija nastavlja rad na dokumentovanju ovog slučaja, saopšteno je iz PU Doboj.
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