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Pas kod Doboja usmrtio i povrijedio stoku

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21.09.2026 11:00

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Пас код Добоја усмртио и повриједио стоку
Foto: Unsplash

Policijskoj stanici Doboj 1 juče je prijavljeno da je pas, u vlasništvu lica inicijala J.E. sa područja Doboja, usmrtio i povrijedio više grla sitne stoke.

Kako je saopšteno iz policije, stoka je u vlasništvu oštećenog lica, takođe sa područja Doboja.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji se izjasnio da u navedenom slučaju postoje obilježja krivičnog djela „Izazivanje opšte opasnosti“.

Policija nastavlja rad na dokumentovanju ovog slučaja, saopšteno je iz PU Doboj.

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Doboj

PU Doboj

napad psa

stoka

Policija

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