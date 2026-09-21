Osumnjičen da je ubio brata iz automatske puške: Podignuta optužnica protiv Elvisa Selimovića

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Elvisa Selimovića (44) iz Tuzle koji je osumnjičen da je 2. maja 2026. godine iz automatske puške ubio brata Eldina.

Kako navode iz Tužilaštva, on je osumnjičen da je počinio krivično djelo ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivično djelo iz člana 73. Zakona o oružju i municiji TK.

"Selimović se tereti da je u kasnim večernjim satima 2. maja 2026. godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje sedam hitaca u brata Eldina, nanio mu više prostrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu i usmrtio ga. Ubistvu je prethodio verbalni sukob koji su braća imala tokom dana na drugoj lokaciji u Tuzli", navode iz Tužilaštva.

Kako se navodi iz Tužilaštva, Selimović je optužen da je i uzgajao drogu te posjedovao oružje bez dozvole.

"Postupajući tužilac je proširio istragu protiv Selimovića, te se optužnicom tereti i da je u porodičnoj kući uzgajao i proizvodio biljke opojne droge marihuana (Cannabis Sativa), te je takođe u kući bez važeće dozvole držao lovačko naoružanje i veću količinu municije, kao i vatreno oružje koje građanima uopće nije dozvoljeno držati poput vojnog puškomitraljeza, više komada ručno rađenog vatrenog oružja, municiju i tri eksplozivne naprave", navode iz Tužilaštva.

Tužilaštvo je Kantonalnom sudu Tuzla stavilo prijedlog da se Selimoviću produži mjera pritvora u zakonski predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice.

Optužnica je dostavljena Kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje.