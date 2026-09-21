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Lovačko udruženje oštetio za 12.800 KM

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21.09.2026 11:11

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Ловачко удружење оштетио за 12.800 КМ

Prijedorska policija podnijela je prijavu tužilaštvu protiv M.D. iz Novog Grada zbog sumnje da je oštetio lovačko udruženje za oko 12.800 KM.

Kako saznaje ATV M.D. se sumnjiči da je za sebe zadržavao novac koji je naplaćivao grupovođama lovaca kao taksu za odstrel divljači. Takođe, osumnjičen je da za vrijeme bolovanja nije dostavljao doznake, pa je u tom periodu primao puni iznos plate.

U PU Prijedor navode da se M.D. na teret stavlja da je počinio krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pronevjera.

”Postoji sumnja da je M.D. od 2020. do 2024. godine kao zaposleno lice u lovačkom udruženju zloupotrebom položaja protivpravno prisvojilo novac u ukupnom iznosu od 12.800 KM, oštetivši lovačko udruženje za navedeni iznos”, saopštila je PU Prijedor.

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Tagovi :

Pronevjera novca

Lovci

Novi Grad

zloupotreba položaja

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