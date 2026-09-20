Iran postavio Americi sedam uslova: „Spremni smo za odlučujući rat“

Iran je Sjedinjenim Američkim Državama poslao sedam uslova za početak bilo kakvih pregovora, objavio je Mohsen Rezaei, sekretar iranskog Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost. Potpuni spisak uslova zasad nije objavljen.

„Teheran je Vašingtonu prenio sedam uslova za početak bilo kakvih pregovora. Poruka Teherana jasna je i nedvosmislena: ako Vašington želi izaći iz močvare koju je sam stvorio i izbjeći da se još dublje u nju uvuče, nema drugog izbora nego prihvatiti prava i uslove Irana“, napisao je Rezaei na Iksu.

Objavljena tri od sedam uslova

Rezaei je nekoliko sati ranije u intervjuu za Al Džaziru otkrio tri zahtjeva koja Iran postavlja za okončanje rata: prekid rata na svim frontovima, oslobađanje zamrznute iranske imovine i ukidanje američke pomorske blokade.

„Naši uslovi su okončanje rata na svim frontovima, oslobađanje naše zamrznute imovine i okončanje pomorske blokade“, rekao je Rezaei.

Nije otkrio preostala četiri uslova.

Prema njegovim riječima, Katar je kao posrednik već prenio iranske zahtjeve Vašingtonu, a Teheran sada čeka odgovor aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trampa.

„Ostajemo u kontaktu s posrednikom Katarom, koji je Vašingtonu prenio naše uslove s ciljem okončanja rata. Čekamo odgovor predsjednika Trampa“, rekao je Rezaei.

„Spremni smo za odlučujući rat“

Iranski zvaničnik istovremeno je upozorio da je Teheran spreman za nastavak sukoba ako pregovori ne uspiju.

„U interesu je Vašingtona da prihvati ove uslove. Trampove prijetnje neće postići nikakav rezultat. Spremni smo za odlučujući rat“, rekao je Rezaei za Al Džaziru.

Rezaei je rekao i da Iran mogućnost novog američkog udara smatra realnom, te da je promijenio svoje vojne planove nakon ranijih sukoba. Prema njegovim tvrdnjama, iranska vojska sada posebnu pažnju usmjerava na američke pomorske snage u Persijskom zalivu, Omanskom zalivu i Arapskom moru. Njegove tvrdnje o iranskim vojnim sposobnostima nisu nezavisno potvrđene.

Katar i Pakistan pokušavaju ponovo pokrenuti pregovore

Katar i Pakistan posljednjih sedmica pokušavaju ponovo uspostaviti pregovore Vašingtona i Teherana nakon što je prošlog mjeseca istekao raniji memorandum između dvije strane.

Rat je počeo krajem februara američkim i izraelskim napadima na Iran, nakon čega je uslijedilo višemjesečno međusobno raketiranje i širenje sukoba na pomorske pravce u regionu.

Diplomatski kanali između Vašingtona i Teherana ipak nisu potpuno prekinuti, a Katar je jedna od država koje pokušavaju posredovati između dvije strane.

Rezaei je poručio da Iran istovremeno nastavlja diplomatske kontakte i pripreme za moguću novu rundu sukoba.

(Indeks)