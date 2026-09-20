Masovni napad dronovima na Moskvu: Ima poginulih i povrijeđenih, pogođena rafinerija

Najmanje dvoje ljudi je poginulo, a šest je povrijeđeno u noćnom napadu dronovima na šire područje Moskve, koji su ruski zvaničnici opisali kao „masovan“.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov objavio je da je oboreno 249 dronova, te da su izbili požari na nekoliko stambenih objekata i u jednom skladištu. U samoj Moskvi oštećena je rafinerija nafte, a dva aerodroma uvela su ograničenja u saobraćaju, piše Bi-Bi-Si.

Posljedice napada u Rusiji

Vorobjov je u nedjelju na Telegramu precizirao da je u Sofijinu poginula 44-godišnja žena nakon što je dron udario u trospratnicu, pri čemu je povrijeđeno još petoro ljudi, uključujući dvoje djece.

Large-scale drone attack underway in Moscow. Multiple impacts recorded across several sites in the Oblast. The scale of damage is not yet determined. The attack has continued for approximately four hours. pic.twitter.com/ljOX3Hgq8s — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) September 20, 2026

Potvrdio je i da je u okrugu Orehovo-Zujevo poginuo stariji muškarac u pogođenoj privatnoj kući.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izvijestio je da je jedan dron pogodio zgradu u blizini gradskog bulevara i potvrdio oštećenje postrojenja u rafineriji nafte. Prethodno je Sobjanjin objavio da su na putu prema Moskvi oborena 152 drona.

🔥 LARGE-SCALE ATTACK ON RUSSIA



Ukraine’s two major hits near Moscow:



• Kapotnya Oil Refinery — key Moscow fuel supplier, 11.6M tonnes/year

• Sofyino warehouses — 290,000 m²



Zelensky just expanded Ukraine’s long-range operations. 🧵 https://t.co/NkPZcRfjcM pic.twitter.com/o8aMpmg23Q — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐬𝐚 🇪🇺🇵🇱🇺🇦 (@Tweet4AnnaNAFO) September 20, 2026

Najveći moskovski aerodrom Šeremetjevo upozorio je putnike na „privremena ograničenja“, dok su na aerodromu Vnukovo privremeno obustavljeni svi dolasci i odlasci.

Na društvenim mrežama u međuvremenu su se pojavili snimci koji navodno prikazuju eksplozije na noćnom nebu i skladište u plamenu, ali Bi-Bi-Si nije mogao da potvrdi njihovu autentičnost, prenosi Indeks