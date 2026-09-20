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Bez struje 3.000 potrošača

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20.09.2026 08:50

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Струја
Foto: ATV

Bez električne energije danas će biti 3.000 potrošača u Bratuncu tokom godišnjeg remonta trafo-stanice "Bratunac dva", najavljeno je iz Elektro-Bijeljine.

Od 9.00 do 17.00 časova bez električne energije biće potrošači u dijelu gradskog područja i nekoliko naselja sa ruralnog područja Bratunca uz rijeku Drinu.

Riječ je o potrošačima koji se snabdijevaju sa dalekovoda "ZTS Pilana", "Ljubovijski most", "Jelah", "Sikirić", "Vodovod" i "NBTS Pilana".

Iz Elektro-Bijeljine ističu da su najavljeni radovi od velikog značaja za pouzdanost sistema distribucije električne energije.

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Tagovi :

Elektro-Bijeljina

Struja

Bratunac

saopštenje

naselja bez struje

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