Bez struje 3.000 potrošača

Autor:ATV redakcija
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Bez električne energije danas će biti 3.000 potrošača u Bratuncu tokom godišnjeg remonta trafo-stanice "Bratunac dva", najavljeno je iz Elektro-Bijeljine.
Od 9.00 do 17.00 časova bez električne energije biće potrošači u dijelu gradskog područja i nekoliko naselja sa ruralnog područja Bratunca uz rijeku Drinu.
Riječ je o potrošačima koji se snabdijevaju sa dalekovoda "ZTS Pilana", "Ljubovijski most", "Jelah", "Sikirić", "Vodovod" i "NBTS Pilana".
Iz Elektro-Bijeljine ističu da su najavljeni radovi od velikog značaja za pouzdanost sistema distribucije električne energije.
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