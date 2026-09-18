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„Adrija Sport Konferencija”

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Izvor:

ATV

18.09.2026 20:52
„Адрија Спорт Конференција”

Ekskluzivno na ATV-u zakoračite u svijet šampiona uz „Adrija Sport Konferenciju”.

Drugo izdanje „Adrija Sport Konferencije” potvrdilo je status vrhunskog sportsko-poslovnog događaja u regionu, okupljajući na jednom mjestu ključna imena i velikane iz svijeta sporta, marketinga, medija i biznisa.

Tokom konferencije otvorene su teme koje pokreću region. Pričalo se o istorijskim pobjedama, uspjesima koji ne blijede, ali i o svim onim izazovima, odlukama i lekcijama koje čine ključni iskorak na životnom i profesionalnom terenu.

Gledaoci ATV-a imaće jedinstvenu priliku da prate sve tematske panele i inspirativne razgovore sa ovogodišnjeg izdanja konferencije.

„Adrija Sport Konferencije” – subota u 23 časa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Adrija Sport Konferencija

ATV

sport

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