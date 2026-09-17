U drugom planu: Nenad Stevandić

Ovog petka „U Drugom planu planu” upozanjemo Nenada Stevandića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, iz jedne drugačije perspektive u njegovoj ordinaciji uz razgovor o knjigama ljubavi prema Republici Srpskoj i stvarima koje ga zanimaju i čine van teških političkih debata i skupštinske govornice.

Kažu da se ljudi najbolje upoznaju na svom terenu, među svojima i u onome što najviše vole, a upravo takve priče otkriće naš novi format „U Drugom planu planu”. Emisiju uređuju i vode Milica Nogo i Dejan Rauš. „U Drugom planu planu” petkom u 20 časova i 10 minuta.

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