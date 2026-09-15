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Bez plana: Žene na čelu Jezera i Drvara

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Izvor:

ATV

15.09.2026 17:00

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Без плана: Жене на челу Језера и Дрвара
Foto: atv

U novom izdanju emisije „Bez plana” govore žene koje vode opštine Jezero i Drvar, a koje se svakodnevno suočavaju s problemima i izazovima svojih građana.

Snežana Ružičić i Dušica Runić u razgovoru sa urednikom i voditeljem emisije Predragom Ćurkovićem otkriće nam kako rješavaju probleme, kako vide sadašnjost i budućnost svojih lokalnih zajednica, te da li uspijevaju pronaći malo slobodnog vremena za sebe.

„Bez plana” srijedom u 20 časova i 30 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Predrag Ćurković

Snežana Ružičić

Dušica Runić

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