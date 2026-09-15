Bez plana: Žene na čelu Jezera i Drvara

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U novom izdanju emisije „Bez plana” govore žene koje vode opštine Jezero i Drvar, a koje se svakodnevno suočavaju s problemima i izazovima svojih građana.

Snežana Ružičić i Dušica Runić u razgovoru sa urednikom i voditeljem emisije Predragom Ćurkovićem otkriće nam kako rješavaju probleme, kako vide sadašnjost i budućnost svojih lokalnih zajednica, te da li uspijevaju pronaći malo slobodnog vremena za sebe. „Bez plana” srijedom u 20 časova i 30 minuta.

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