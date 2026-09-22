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Kovačević o Blanušinom odbijanju duela sa Minićem: Mnogo praznih riječi da bi prikrio jednostavno "ne smije"

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22.09.2026 11:51

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Koliko praznih riječi da bi prikrio jedno jednostavno "ne smije"!, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević povodom odbijanja Branka Blanuše da dođe u TV duel sa Savom Minićem.

"Tužno je da je nekome ko se nudi da bude prvi među nama zapravo jedina taktika ta da niko niko ne čuje i ne vidi - KOLIKO ON NE ZNA", istakao je Kovačević.

Kovačević je na mreži Iks poručio: "Neka se Blanuša nastavi igrati žmurke, a Minić neka nastavi voditi Republiku".

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je da neće učestvovati u emisiji Radio televizije Republike Srpske najavljenoj za sutra, u kojoj je trebalo da gostuje sa kandidatom SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savom Minićem, jer ima ranije dogovorenih predizbornih tribina.

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Radovan Kovačević

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