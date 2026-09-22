Kovačević o Blanušinom odbijanju duela sa Minićem: Mnogo praznih riječi da bi prikrio jednostavno "ne smije"

Koliko praznih riječi da bi prikrio jedno jednostavno "ne smije"!, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević povodom odbijanja Branka Blanuše da dođe u TV duel sa Savom Minićem.

"Tužno je da je nekome ko se nudi da bude prvi među nama zapravo jedina taktika ta da niko niko ne čuje i ne vidi - KOLIKO ON NE ZNA", istakao je Kovačević.

Kovačević je na mreži Iks poručio: "Neka se Blanuša nastavi igrati žmurke, a Minić neka nastavi voditi Republiku".

Koliko praznih riječi da bi prikrio jedno jednostavno "NE SMIJE"!



Tužno je da je nekome ko se nudi da bude prvi među nama zapravo jedina taktika ta da niko niko ne čuje i ne vidi - KOLIKO ON NE ZNA.



Neka se Blanuša nastavi igrati žmurke, a Minić neka nastavi voditi Republiku. https://t.co/CJhrMmGFvQ — Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) September 22, 2026

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je da neće učestvovati u emisiji Radio televizije Republike Srpske najavljenoj za sutra, u kojoj je trebalo da gostuje sa kandidatom SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savom Minićem, jer ima ranije dogovorenih predizbornih tribina.