EU nema čime da potkrijepi svoje prijetnje Rusiji i ponaša se kao stari pas bez zuba, izjavio je za TASS američki analitičar i bivši zvaničnik Leri Džonson.

"Ako hodate pored nekog o parkova u Moskvi, vidjećete da ljudi šetaju te pse, koji laju ali su stari i jedva da imaju zube. To je Evropa", odgovorio je Džonson na pitanje da li su evropski lideri zaista spremni za širi sukob sa Rusijom.

Džonson, koji je bivši zvaničnik Stejt departmenta i Centralne obavještajne službe /CIA/, rekao je da Evropa iznosi prijetnje koje ne može da sprovede.

"Njihova ekonomija je propala, kao i njihove kulture. Oni su izgubili nacionalne identitete i, iskreno, ne vidim kako mogu da prežive", istakao je Džonson.

On je ukazao na širenje LGBT ideologije u evropskim zemljama, što dovodi do pada nataliteta kod domorodačke populacije.

"Ti Evropljani koji su to prigrlili, oni se neće razmnožavati, neće imati djecu koja će odrastati sa tim nacionalnim identitetom", naveo je Džonson.

On je upozorio da s druge strane, u Evropi žive migranti iz Sjeverne Afrike, kao i muslimani iz Pakistana i Zapadne Azije, koji imaju puno djece.

"Oni će da zamijene tu evropsku populaciju. Evropljani čine kulturološko samoubistvo i to je jedan od razloga zašto mrze Rusiju", zaključio je Džonson.