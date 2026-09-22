Bojić: Prazna stolica dokaz Blanušine slabosti

Koliko je slab Branko Blanuša kad zaklonjen stranačkim zastavama SDS-a svoju politiku isključivo zasniva na mržnji prema Miloradu Dodiku i SNSD-u, da bi na kraju bježao od najgledanijeg mjesta na televiziji - javnog servisa RTRS - da o tome razgovara sa svojim protivkandidatom za mjesto predsjednika Republike Srpske, istakao je potpredsjednik SNSD-a Miroslav Bojić.

"Čovjek koji sipa samo optužbe da smo svi u službi Milorada Dodika nema hrabrosti da o tome direktno razgovara sa Savom Minićem, koji bi po toj logici trebalo da bude nikad lakši plijen za njegove argumente. Gdje je tu logika? Gdje je tu argument? Nema je. I ne može da je bude", izjavio je Bojić za Srnu.

On je pojasnio Blanuši da je istina sasvim drugačija - Savo Minić je dio tima, dio tima Milorada Dodika, a SNSD je zajednica i posljednjih godinu dana dokazuje da ne robuje funkcijama i moći, nego ideji snažne i jake Republike Srpske koja pobjeđuje na međunarodnom i regionalnom nivou.

"SNSD je zajednica jer robuje ideji i ima tim posvećen toj ideji. I zato je svojim političkim protivnicima i svojim neprijateljima nedokučiva", naglasio je Bojić.

Sa druge strane je, kaže on, Blanuša koji od duela bježi jer je slab da odgovori na prosta pitanja.

"Kog tima si dio kada si kao predsjednik SDS-a bio toliko slab da za predsjednika predlažeš lidera druge stranke, pozivajući te da uživaš u njegovoj kampanji pred kojom si htio da se povučeš?

Sa kakvom snagom izlaziš pred ljude u trenucima kada i ptice na grani znaju da je iz Bijeljine već počela kampanja za tvoj kraj na mjestu predsjednika SDS-a? Sa kakvim programom bi vladao Republikom Srpskom kada dvije od četiri opozicione partije optužuju treću za korupciju i pljačku?", upitao je Bojić Blanušu.

On je poručio kandidatu SDS-a za predsjednika Republike Srpske da se mane floskula, ističući da je htio da se sakrije od naroda u izborima za funkciju na kojoj sebi samom to nikada ne smije da dozvoli - da pobjegne od borbe za narod.

"Ako se ne pojaviš, prazna stolica značiće narodu Republike Srpske samo jedno: da treba dobro da razmisle hoće li glasati za nekoga ko je toliko slab da bježi od Srbina sa kojim ima neka neslaganja i koliko bi tek bio slab kada bi ta neslaganja morao da ima sa nekim strancima, sa svjetskim liderima, sa političkim Sarajevom", konstatovao je Bojić i ocijenio da je Blanuša nejak i da kao takav ne može biti predsjednik Republike Srpske.

Bojić je istakao da će Savo Minić, kako je najavljeno, biti na javnom servisu Republike Srpske, pred građanima, gdje će iznijeti svoje stavove, program i argumente o pitanjima važnim za Republiku Srpsku.