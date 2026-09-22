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Dodik: Predstoji borba za podizanje samostalnosti i autonomije Srpske na viši stepen

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22.09.2026 12:28

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Istočnom Sarajevu da predstoji borba za podizanje samostalnosti i autonomije Republike Srpske na viši stepen.

"Molim se Bogu da će neka generacija koja dolazi biti svjesna toga trenutka i da će učiniti ono što se mora. Nama života u BiH nema, to ste vi vidjeli. To najbolje pokazuje ovaj kraj koji nije uspio da se integriše", rekao je Dodik u obraćanju nakon uručivanja odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije.

Navodeći da muslimani uporno pričaju kako oni žele suživot, Dodik je ukazao da je to ne samo ideološka, već istorijska podvala srpskom narodu.

"Ako se nisu sarajevski Srbi vratili u Sarajevo i nasjeli na njihovu priču o toj nekoj dobroti, onda niko nema pravo da povjeruje da bi BiH kao takva mogla da egzistira", istakao je Dodik.

On je naveo da može da priča o tome svaki dan kao svjedok mnogih događaja, prevara, podvala, savezništva koji su muslimani imali sa prethodnim američkim administracijama, "bulumentom iz Brisela" i mnogo čemu drugom.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

SNSD

Komentari (12)

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