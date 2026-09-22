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Objavljen dokument: Šta je Minić radio 1996. godine?

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22.09.2026 11:49

Komentari:

12
предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Aktuelni premijer Republike Srpske i kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Savo Minić je decembra 1996. godine bio student treće godine Pravnog fakulteta u Banjaluci i bio je imenovan za studenta prodekana, pokazuju dokumenta ovog fakulteta koja su u posjedu "Glasa".

Riječ je o odluci Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta, broj 840-9/96, donesenoj 18. decembra 1996. godine.

U dokumentu se navodi da je odluka donesena na osnovu člana 110 Zakona o univerzitetu i člana 131 Statuta Pravnog fakulteta.

Одлука о именовању Саве Минића
Odluka o imenovanju Save Minića

"Za studenta prodekana na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci imenuje se Savo Minić, student treće godine", navedeno je u odluci koja je u posjedu Glasa.

Odluku je potpisao tadašnji predsjednik Nastavno-naučnog vijeća prof. dr Rajko Kuzmanović.

Dokument nakon polemike Blanuše i Minića

Podsjećamo da su prije nekoliko dana lidera SDS-a i kandidata te stranke za predsjednika Republike Srpske Branka Blanuše i Minić razmijenili javne poruke o školovanju i ratnom putu političara.

Blanuša je, ne pominjući Minića po imenu, govorio o političarima koji, prema njegovim riječima, ne mogu da navedu imena ljudi sa kojima su studirali, niti saboraca sa kojima su bili na ratištu.

Minić je na to reagovao na društvenoj mreži „Iks“, navodeći da je veliki broj njegovih kolega sa fakulteta danas živ, dok su neki od njegovih ratnih drugova stradali.

" Hvala dragom Bogu, ogroman broj mojih kolega sa fakulteta su danas živi i zdravi, što, nažalost, nije slučaj sa drugovima iz rata, koji su svoje kosti ostavili širom borbenih linija. I nas, ipak, ima, viđamo se po skupovima od Novog Grada do Trebinja" naveo je tada Minić.

Blanuši je poručio da „ne postoji glas ni funkcija“ zbog kojih bi iznosio takve neistine, dodajući i tvrdnju da je Blanuša „dobar dio 90-ih proveo u Nišu“.

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Tagovi :

Savo Minić

Branko Blanuša

SNSD

SDS

Pravni fakultet

Izbori 2026

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