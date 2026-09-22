Evropu čeka novi toplotni talas

Evropu će kako se septembar bliži kraju zahvatiti ponovo period neobično toplog vremena, saopštila je globalna meteorološka organizacija „Severe weather Europe“ navodeći da će se toplotni talas zadržati do početka oktobra.

Greben koji se uspostavlja sjeverno od Mediterana i severne Afrike pokrenuće polje toplog vazduha ka sjeveru, što će lokalno podići temperature za 8 do 12 stepeni Celzijusa iznad dugogodišnjeg prosjeka, i proširiće se na velike dijelove zapadne, centralne i sjeverne Evrope.

Izuzetno toplo vrijeme za kraj septembra i početak oktobra doneće i stabilnu, suvu vazdušnu masu koja će produžiti toplo vrijeme u niskim poljoprivrednim basenima i urbanim dolinama, prenosi Sputnik.

Prema srednjoročnoj prognozi, toplotni talas će krajem septembra i početkom oktobra, od Francuske do Švedske, biti dugotrajan i sa temperaturama koje će biti znatno iznad prosjeka za to doba godine.