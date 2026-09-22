Sa puškom došao u školu i otvorio vatru: Prvi snimci napadača iz Turske

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na društvenim mrežama su se pojavili snimci napadača iz škole u Turskoj. U pitanju je škola "Inči Uzmez" u Manisi na zapadu zemlji.
Prema za sada nepotvrđenim informacijama najmanje osam učenika je povrijeđeno u pucnjavi, a jedan se nalazi u kritičnom stanju.
Svijet
Napad na školu u Turskoj: Jedan učenik poginuo, četvoro ranjeno
Napadač je pobjegao poslije napada, policija je pokrenula veliku potragu i on je ubrzo uhapšen.
Na lice mjesta ubrzo nakon napada stigle su jake policijske snage i brojne ekipe hitne pomoći. Na snimcima se vidi napadač kako nosi oružje.
🚨BREAKING:— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 22, 2026
🇹🇷 At least 4 students were reportedly injured after a gunman opened fire outside a high school in Manisa, western Turkey.
One student is said to be in critical condition.
The shooter fled after the attack, triggering a police manhunt, but was later arrested.
A…
Vrhovni savjet za radio i televiziju (RTUK) oglasio se povodom oružanog napada koji se dogodio u jednoj školi u Manisi:
"Nakon ovog nemilog događaja, od ključnog je značaja da pružaoci medijskih usluga postupaju krajnje odgovorno, vodeći računa o društvenom miru, javnom redu, a posebno o mentalnom zdravlju naše djece i mladih".
(Telegraf.rs)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
43 min0
Svijet
1 h1
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
10
48
10
39
10
26
10
22
10
12
Trenutno na programu