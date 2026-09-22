Sa puškom došao u školu i otvorio vatru: Prvi snimci napadača iz Turske

Na društvenim mrežama su se pojavili snimci napadača iz škole u Turskoj. U pitanju je škola "Inči Uzmez" u Manisi na zapadu zemlji.

Prema za sada nepotvrđenim informacijama najmanje osam učenika je povrijeđeno u pucnjavi, a jedan se nalazi u kritičnom stanju.

Svijet Napad na školu u Turskoj: Jedan učenik poginuo, četvoro ranjeno

Napadač je pobjegao poslije napada, policija je pokrenula veliku potragu i on je ubrzo uhapšen.

Na lice mjesta ubrzo nakon napada stigle su jake policijske snage i brojne ekipe hitne pomoći. Na snimcima se vidi napadač kako nosi oružje.

🚨BREAKING:



🇹🇷 At least 4 students were reportedly injured after a gunman opened fire outside a high school in Manisa, western Turkey.



One student is said to be in critical condition.



The shooter fled after the attack, triggering a police manhunt, but was later arrested.



A… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 22, 2026

Vrhovni savjet za radio i televiziju (RTUK) oglasio se povodom oružanog napada koji se dogodio u jednoj školi u Manisi:

"Nakon ovog nemilog događaja, od ključnog je značaja da pružaoci medijskih usluga postupaju krajnje odgovorno, vodeći računa o društvenom miru, javnom redu, a posebno o mentalnom zdravlju naše djece i mladih".

(Telegraf.rs)