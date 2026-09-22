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Sa puškom došao u školu i otvorio vatru: Prvi snimci napadača iz Turske

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22.09.2026 10:12

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Са пушком дошао у школу и отворио ватру: Први снимци нападача из Турске
Foto: X / MarioNawfal

Na društvenim mrežama su se pojavili snimci napadača iz škole u Turskoj. U pitanju je škola "Inči Uzmez" u Manisi na zapadu zemlji.

Prema za sada nepotvrđenim informacijama najmanje osam učenika je povrijeđeno u pucnjavi, a jedan se nalazi u kritičnom stanju.

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Napadač je pobjegao poslije napada, policija je pokrenula veliku potragu i on je ubrzo uhapšen.

Na lice mjesta ubrzo nakon napada stigle su jake policijske snage i brojne ekipe hitne pomoći. Na snimcima se vidi napadač kako nosi oružje.

Vrhovni savjet za radio i televiziju (RTUK) oglasio se povodom oružanog napada koji se dogodio u jednoj školi u Manisi:

"Nakon ovog nemilog događaja, od ključnog je značaja da pružaoci medijskih usluga postupaju krajnje odgovorno, vodeći računa o društvenom miru, javnom redu, a posebno o mentalnom zdravlju naše djece i mladih".

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Turska

Škola

Pucnjava

pucnjava u Turskoj

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