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Australija se suočava sa ozbiljnim problemom: Stopa smrtnosti će premašiti stopu nataliteta

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22.09.2026 09:46

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Панорамски поглед на култну силуету Сиднеја са Сиднејском опером и високим небодерима.
Foto: pexels/Federico Abis

Prema prognozama australijskog Ministarstva finansija, broj smrtnih slučajeva u Australiji će šezdesetih godina 21. vijeka prvi put premašiti broj rođenih, što označava početak prirodnog pada broja stanovnika.

"Predviđa se da će broj umrlih premašiti broj rođenih do šezdesetih godina 21. vijeka – što je prvi put da se takva prognoza iznosi u Izvještaju o međugeneracijskim odnosima– čime će prirodni priraštaj prestati da bude pokretač rasta stanovništva", navodi se u saopštenju Ministarstva.

U saopštenju se ističe da su Japan, Njemačka, Italija i Južna Koreja već prešli taj demografski prag, dok se očekuje da će ga većina drugih razvijenih ekonomija dostići u narednim decenijama, prenosi Srna.

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Tagovi :

Australija

stanovništvo

nizak natalitet

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