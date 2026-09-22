Australija se suočava sa ozbiljnim problemom: Stopa smrtnosti će premašiti stopu nataliteta

"Predviđa se da će broj umrlih premašiti broj rođenih do šezdesetih godina 21. vijeka – što je prvi put da se takva prognoza iznosi u Izvještaju o međugeneracijskim odnosima– čime će prirodni priraštaj prestati da bude pokretač rasta stanovništva", navodi se u saopštenju Ministarstva.

U saopštenju se ističe da su Japan, Njemačka, Italija i Južna Koreja već prešli taj demografski prag, dok se očekuje da će ga većina drugih razvijenih ekonomija dostići u narednim decenijama, prenosi Srna.