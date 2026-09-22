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Ruska vojska opkolila jedno od glavnih ukrajinskih uporišta

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22.09.2026 08:52

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На фотографији коју је у суботу, 22. августа 2026. године, објавила прес-служба 93. одвојене механизоване бригаде „Холодни Јар“ Оружаних снага Украјине, украјински војници ходају улицом у граду Дружкивка на линији фронта, у Доњецкој области, Украјина.
Foto: Tanjug/IrynaRybakova/Ukraine'sMechanizedBrigade/AP

Oružane snage Ruske Federacije opkolile su glavno ukrajinsko uporište u Dobropolju i dalje napreduju ka Aleksandrovki, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"Kao rezultat aktivnih i odlučnih dejstava, jedinice grupacije trupa 'Centar' završile su opkoljavanje važnog odbrambenog čvorišta Oružanih snaga Ukrajine u gradu Dobropolje u Donjeckoj Narodnoj Republici i nastavljaju ofanzivu u pravcu Aleksandrovke. Opkoljene su jedinice 4. i 15. brigade Nacionalne garde Ukrajine, kao i 425. jurišni puk 'Skala'", navodi se u saopštenju.

U ministarstvu dodaju da su u toku operacije eliminisanja opkoljenih neprijateljskih formacija.

Lider DNR Denis Pušilin je nedavno izvjestio da se ruske jedinice bore u južnom i sjevernom dijelu Dobropolja, jednom od ključnih čvorišta na Slavjansko-kramatorskom pravcu. Prema njegovim riječima, oslobođenje Novogrišina u DNR omogućilo je ruskim trupama snagama da se približe gradu sa sjevera.

Dobropolje se nalazi 30 kilometara severno od Krasnoarmejska, koji je oslobođen u decembru. Grad se nalazi na visoravni na sjeverozapadu DNR duž rijeke Bik. Kontrola nad gradom omogućava uticaj na logistiku i snabdijevanje u sjevernom dijelu republike.

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

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