Oružane snage Ruske Federacije opkolile su glavno ukrajinsko uporište u Dobropolju i dalje napreduju ka Aleksandrovki, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"Kao rezultat aktivnih i odlučnih dejstava, jedinice grupacije trupa 'Centar' završile su opkoljavanje važnog odbrambenog čvorišta Oružanih snaga Ukrajine u gradu Dobropolje u Donjeckoj Narodnoj Republici i nastavljaju ofanzivu u pravcu Aleksandrovke. Opkoljene su jedinice 4. i 15. brigade Nacionalne garde Ukrajine, kao i 425. jurišni puk 'Skala'", navodi se u saopštenju.

U ministarstvu dodaju da su u toku operacije eliminisanja opkoljenih neprijateljskih formacija.

Lider DNR Denis Pušilin je nedavno izvjestio da se ruske jedinice bore u južnom i sjevernom dijelu Dobropolja, jednom od ključnih čvorišta na Slavjansko-kramatorskom pravcu. Prema njegovim riječima, oslobođenje Novogrišina u DNR omogućilo je ruskim trupama snagama da se približe gradu sa sjevera.

Dobropolje se nalazi 30 kilometara severno od Krasnoarmejska, koji je oslobođen u decembru. Grad se nalazi na visoravni na sjeverozapadu DNR duž rijeke Bik. Kontrola nad gradom omogućava uticaj na logistiku i snabdijevanje u sjevernom dijelu republike.