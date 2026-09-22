Ubio ovcu iz pištolja u Kotor Varošu, policija ga uhapsila

Policija je uhapsila H.M. iz Kotor Varoša zbog sumnje da je iz pištolja ubio ovcu.

"Naime, muškarac iz Kotor Varoša juče je prijavio da je nepoznato lice 20. septembra oko 17,00 časova upotrebom vatrenog oružja usmrtilo domaću životinju (ovcu). Od lica H.M. uz potvrdu je oduzet pištolj marke „CZ“ sa pripadajućom municijom. Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", saopšteno je iz policije.

Njega terete za krivično djelo "Mučenje i ubijanje životinja".