Opljačkana benzinska pumpa, lopov odnio novac

Autor:ATV redakcija
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Nepoznato lice je uz upotrebu vatrenog oružja izvršilo razbojništvo nad radnikom benzinske pumpe u centru Kalesije i otelo određeni iznos novca.
Policiji je razbojništvo prijavljeno sinoć u 21.25 časova, saopšteno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Policija je obavila uviđaj.
O svemu je obaviješten kantonalni tužilac.
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