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Opljačkana benzinska pumpa, lopov odnio novac

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22.09.2026 08:15

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Nepoznato lice je uz upotrebu vatrenog oružja izvršilo razbojništvo nad radnikom benzinske pumpe u centru Kalesije i otelo određeni iznos novca.

Policiji je razbojništvo prijavljeno sinoć u 21.25 časova, saopšteno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Policija je obavila uviđaj.

O svemu je obaviješten kantonalni tužilac.

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Tagovi :

benzinska pumpa

Pljačka

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