Makron traži više prostora za dizel i kerozin, pritišće Brisel

Francuski predsjednik Emanuel Makron zatražio je od Evropske komisije da odgodi primjenu novih pravila koja se odnose na izvještavanje o emisijama metana za uvoznike nafte i gasa. U pismu upućenom Komisiji, Makron je upozorio da bi novi propisi mogli stvoriti pravnu nesigurnost za uvoznike u trenutku kada je snabdijevanje energentima sve nestabilnije, prenosi Rojters.

Pismo, koje je 18. septembra upućeno predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen (Ursula von der Leyen), prvi je objavio francuski list „Lez Eko“ (Les Echos), a u dokument je imao uvid i Rojters. Nova pravila trebalo bi da počnu da se primjenjuju 1. januara 2027. godine i predviđaju obavezno praćenje i provjeru emisija metana prilikom isporuke goriva u Evropsku uniju.

Namjera propisa je da se smanji curenje metana, jednog od najznačajnijih gasova sa efektom staklene bašte. Za kompanije koje ne budu poštovale pravila predviđene su i novčane kazne. Makron je predložio da početak primjene bude pomjeren za godinu dana, odnosno na 1. januar 2028. godine. Metan je, poslije ugljen-dioksida, drugi najveći uzročnik globalnog zagrijavanja.

Odlaganje su i ranije tražile pojedine članice Evropske unije, među kojima je i Njemačka, najveće evropsko tržište gasa. Evropska komisija je u julu odgovorila tako što je državama članicama naložila da do kraja 2029. godine, odnosno u periodu od tri godine, ne naplaćuju novčane kazne koje proizlaze iz ove uredbe.

Kao razlog za takvu odluku naveden je rat u Iranu, koji je doveo do poteškoća u snabdijevanju. Evropska komisija, međutim, nije prihvatila zahtjev da se odgodi sama primjena novih pravila.

Makron je u pismu iznio i dodatne prijedloge koji bi, prema njegovoj procjeni, mogli olakšati snabdijevanje gorivom. Od Evropske unije je zatražio da privremeno ublaži pravila koja se odnose na kvalitet goriva, što bi moglo omogućiti povećanje evropske proizvodnje kerozina i dizela za čak 20 odsto.

Francuske rafinerije procjenjuju da bi promjena pojedinih specifikacija mogla povećati proizvodnju goriva između pet i 20 odsto, u zavisnosti od rafinerije, naveo je Makron.

Francuski predsjednik predložio je i ublažavanje ograničenja koja se odnose na miješanje biogoriva. Jedan od prijedloga je da distributerima bude dozvoljeno da dizel B7, koji sadrži do sedam odsto biodizela, zamijene dizelom B10, u kojem udio biodizela može biti do 10 odsto.