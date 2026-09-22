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Akcija ”Trener”: Određen pritvor osumnjičenima za trgovinu drogom

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22.09.2026 12:33

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Акција ”Тренер”: Одређен притвор осумњиченима за трговину дрогом
Foto: ATV

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Denisu Hadžiću (57), Nikši Vučiniću (60) i Edinu Ceriću (68) koji su uhapšeni u akciji ”Trener” zbog sumnje da su se bavili proizvodnjom i prometom droge.

Prema rješenju suda osumnjičeni iza rešetaka ostati do 19. oktobra.

”Pritvor je određen zbog naročitih okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke”, navode u Okružnom sudu u Banjaluci.

Hadžić, Vučinić i Cerić osumnjičeni su da su od septembra 2025. do 19. septembra 2026. godine na području Banjaluke neovlašteno radi dalje prodaje, nabavljali, kupovali, držali, prenosili i prodavali opojnu drogu marihuanu.

Акција Тренер НВ

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U pretresima njihove imovine policija je pronašla i zaplijenila oko četiri kilograma marihuane, 55 grama hašiša, više digitalnih vaga i mobilnih telefona, te oko 18.000 KM. Pronađena je i laboratorija za uzgoj marihuane i oko 30 stabljika indijske konoplje.

Akcija "Trener"

Inače svi osumnjičeni godinama prolaze kroz policijske evidencije, a ranije su osuđivani zbog krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droga, kao i zbog imovinskih delikata.

Спровођене ухапшених у акцији "Тренер"

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Tagovi :

akcija Trener

trgovina drogom

Pritvor

Banjaluka

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