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Позната имена ухапшених у Бањалуци, пали због дроге

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19.09.2026 18:30

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Позната имена ухапшених у Бањалуци, пали због дроге
Фото: ATV

Никша Вучинић, Денис Хаџић и Един Церић, ухапшени су у Бањалуци у акцији полиције "Тренер" због трговине наркотицима, сазнаје АТВ.

Ријеч је о лицима из Бањалуке која су осуђивана због истих и сличних кривичних дјела.

Акција "Тренер"

"На основу наредби Окружног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност поступајућег тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршени су претреси на пет локација у којима је пронађено и одузето укупно око четири килограма зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуану“, око 55 грама смеђе смоласте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „хашиш“, више дигиталних вага за прецизно мјерење, више мобилних телефона и новац у износу од око 18.000 КМ у различитим апоенима и валутама", саопштено је из полиције.

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У оквиру акције пронађена је и одузета једна лабораторија за производњу опојне дроге са комплетном опремом и 30 комада стабљика које својим изгледом подсјећају на стабљике индијске конопље.

У току је криминалистичка обрада лица, а све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука. Након комплетирања и документовања предмета лица Н.В., Д.Х. и Е.Ц. ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предата у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Тагови :

хапшење

Дрога

Бањалука

акција Тренер

Никша Вучинић

Денис Хаџић

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