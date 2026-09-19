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Одређен притвор тројици ухапшених у акцији "Буре"

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19.09.2026 15:45

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Након јучерашње велике акције "Буре" више лица данас је лишено слободе. Јуче су приведена два мушкарца због сумње да су учествовала у увозу тоне и 95 килограама опасне синтетичке дроге.
Фото: ATV

Суд БиХ одредио је једномјесечни притвор Кенану Рамићу, Динни Ковачевићу и Адису Незировићу који су ухапшени у оквиру акције "Буре", а који су осумњичени за неовлаштени промет опојних дрога.

"Суд је 19.9.2026. одлучујући о приједлогу Тужилаштва за одређивање притвора, донио рјешење у предмету С1 2 К 055642 26 Крн 2, којим је осумњиченима Кенану Рамићу, Динни Ковачевићу и Адису Незировићу, одређен притвор који по овом рјешењу може трајати најдуже мјесец дана, рачунајући од дана лишења слободе, односно до 16.10.2026. године у односу на осумњиченог Кенана Рамића, и до 18.10.2026. године у односу на осумњичене Динну Ковачевића и Адиса Незировића, или до нове одлуке Суда, а због постојања посебних притворских разлога прописаних чланом 132. став 1. тачке б) и ц) ЗКП БиХ", наводе из Суда БиХ.

Како даље наводе у саопштењу, осумњичени се терете за почињење кривичног дјела неовлаштени промет опојним дрогама из члана 195. став 2. у вези става 1. КЗБиХ. Жалба против овог рјешења не одлаже његово извршење.

Акција Буре

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Подсјећања ради, горе поменути су ухапшени током велике акције "Буре" због сумње да су учествовала у увозу тоне и 95 килограма опасне синтетичке дроге.

Јуче је у селу Гајеви, у општини Илијаш у фирми Холланд Импорт експорт заплијењена дрога. Одузето је најмање 39 плавих буради, оружје, мобилни телефони, печати, те заштита од опасних хемијских супстанци.

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Тагови :

Акција Буре

хапшење

Дрога

Тужилаштво БиХ

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