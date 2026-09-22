Uhapšen Prijedorčanin: Ukrao vozilo pa sa njim napravio nezgodu

Prijedorčanin M.G. uhapšen je zbog sumnje je ukrao vozilo u tom gradu, a u toku istrage je utvrđeno da je istom i napravio saobraćajnu nezgodu.

"Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su 21.09.2026 godine brzom i efikasnom reakcijom rasvjetlili krivično djelo „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“ i identifikovali i lišili slobode izvršioca M.G. iz Prijedora", navode iz PU Prijedor i dodaju:

"Policijskoj upravi Prijedor je istog dana prijavljeno da je na području grada Prijedora otuđeno putničko motorno vozilo marke „VW Caddy“. Radeći na rasvjetljavanju krivičnog djela došlo se do saznanja da se u vezu sa navedenim može dovesti lice M.G. iz Prijedora.

Kriminalističkom obradom utvrđeno je da je osumnjičeni otuđio vozilo, prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, a potom sletio sa kolovoza".

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu protiv osumnjičenog M.G. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“, dok će se nadležnom sudu dostaviti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje počinjene po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.