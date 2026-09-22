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Horor u Prištini: Trojica muškaraca silovali ženu

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22.09.2026 12:21

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Хорор у Приштини: Тројица мушкараца силовали жену
Foto: Printskrin/Jutjub

Žena je prijavila da su je u subotu, 19. septembra, u večernjim satima u jednom naselju u Prištini silovala trojica muškaraca, a snimak incidenta objavljen je sinoć u tamošnjim medijima.

Prema informacijama koje prenose prištinski mediji, jeziv napad i silovanje se dogodilo na ulici, a žena je navela da su je napala trojica muškaraca. Nadležni organi sada utvrđuju sve okolnosti događaja i rade na rasvetljavanju slučaja.

Kako navode izvori upoznati sa slučajem, jedan od osumnjičenih navodno je odranije poznat policiji. Prema tim informacijama, protiv njega je ranije bilo više prijava za silovanje i druga slična krivična djela.

Isti izvori navode i da je osumnjičeni navodno bio pod dejstvom narkotika u vreme incidenta, ali za sada nema zvanične potvrde ovih navoda od nadležnih organa.

Policija i tužilaštvo nastavljaju rad na slučaju, a istraga bi trebalo da utvrdi šta se tačno dogodilo, kao i ko je sve učestvovao u incidentu, piše Indeks onlajn.

(Telegraf)

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Tagovi :

Silovanje

Priština

žena

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