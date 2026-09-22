Pjevač Goran Maksimović poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći

Autor:ATV redakcija
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Pjevač Goran Maksimović (26) poginuo je kod Šapca u teškoj saobraćajnoj nesreći.
U nesreći se dogodila jutros oko 6.20 časova u mjestu Slatina kod Šapca povrijeđene su još najmanje dvije osobe.
Do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozilo izletjelo sa kolovoza, pri čemu su u njemu ostala zaglavljena lica. Jedno lice je izvučeno iz automobila prije dolaska vatrogasno-spasilačkih ekipa.
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